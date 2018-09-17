مجدي عبدالغني: أكثر من نصف طلبات محمد صلاح تم تنفيذها

مجدي عبد الغني

أحمد صبري



قال مجدى عبدالغنى، عضو اتحاد الكرة المصرى: إن أكثر من ٥٠٪ من طلبات نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى تم تنفيذها، والتى تتعلق بالأمن والرعاية، مؤكدا أن صلاح لاعب من فئة خاصة يجب الاهتمام به بشكل خاص والرد على مطالبه بما يليق به.



وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن إلى أن الاتحاد رد على وكيل صلاح بخصوص حقوق الرعاية أن المنتخب من حقه استخدام صورة أى لاعب بشكل جماعي إعلانينا بحسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، مؤكدا أن الحفاظ على العلاقة بين الجهاز الفنى للمنتخب واللاعبين مهمة للطرفين.