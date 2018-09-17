انفراد| نص حكم جنايات القاهرة بقضية التلاعب في البورصة.. مفاجآت أخرى

- مطالبة لجنة الخبراء بتحديد منفعة هيرمس وإتش سى ونعيم جراء الصفقة

- عرض المتهمين على لجنة استرداد الأموال من الخارج لتقدير المنفعة

- المحكمة تطلب الاطلاع على عقود الترويج بين البنك وهيرمس ونعيم



شريف عمر:





حصلت المال على نص حكم محكمة جنايات القاهرة، فى قضية التلاعب فى البورصة، والتى تضم علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة بـ"التلاعب فى البورصة"، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل، وعمرو القاضى وحسين الشربينى.



ووجهت النيابة العامة إلى جمال مبارك وآخرين تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.682 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات المؤسسة بالخارج.



وحكمت المحكمة أولاً بإعادة المأمورية للجنة الخبراء السابق ندبها من المحكمة لبيان المنفعة التى حصلت عليها شركة هيرمس القابضة والشركات التابعة لها ونصيب كلا من الشركاء المؤسسين لكل من شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، وهيرمس للاستثمار المباشر، وصندوق حورس 2 الواردين بالتقرير، وعقد تأسيس كلا منهما لتحديد المنفعة.



وكانت المحكمة قد شكلت لجنة خبراء برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل النائب السابق لرئيس البورصة المصرية، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة ليلى الخواجة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وقدموا مؤخرًا تقريريهم النهائى للمحكمة، وشمل مجموعة من المفاجآت غير المتوقعة، تمثلت فى دحض معظم الاتهامات الموجهة للمتهمين.



وطلبت المحكمة من لجنة الخبراء تحديد المنفعة التى حصلت عليها شركة نعيم القابضة والشركات التابعة لها ونصيب كل من الشركاء المؤسسين لكل منهما الواردين بالتقرير، وعقد تأسيس كل منها، بجانب تحديد المنفعة التى حصلت عليها شركى إتش سى والشركات التابعة لها، ونصيب كل من الشركاء المؤسيين لكل منها فى المنفعة، وكذلك المنفعة التى حصل عليها صندوق انترناشيونال سيكوريتيز فاند من تلك الصفقة، ونصيب المتهمين علاء وجمال مبارك.



وتطرق الحكم لمطالبة لجنة الخبراء بتحديد منفعة الوارد أسماؤهم بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة فى القضية رقم 6 لسنة 2012 حصر تحقيق المكتب الفنى المرافق بالتحقيقات والمرسل صورة منه إلى اللجنة، وذلك عن صفقة استحواذ بنك الكويت الوطنى عن البنك الوطنى المصرى.



"أى أن الحكم قد طالب اللجنة بتحديد منفعة أسماء وأطراف أخرى قد تم استبعادها من القضية من قبل النيابة العامة عام 2012.



وتضمن الحكم الدعوة للاطلاع على عقود اتفاق الترويج وعقد الوعد بالبيع بين كبار المساهمين فى البنك الوطنى المصرى وبين شركتى هيرمس ونعيم القابضة، وكذلك اتفاق تنفيذ الصفقة بين بنك الكويت الوطنى وشركة إتش سى وإرفاق صورة من تلك العقود، وأمرت النيابة بجلبها من مجالس إدارة تلك الشركات.



كما حكمت المحكمة بالقبض على المتهمين الحضور وحبسهم على ذمة القضية، وكلفت النيابة العامة بعرضهم على اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، برئاسة النائب العام، لتنظر فى تقدير المنفعة التى تحصل عليها المتهمين والمنوه عنهم فى بالبند أولاً فى الصفقة المشار اليها، ومدى رغبة المتهمين والشركاء المشار إليهم فى التصالح وتقديم تقرير بالنتيجة التى خلصت إليها اللجنة إلى المحكمة فى جلسة 20 أكتوبر القادم.



وأكدت المحكمة استمرار حبس المتهمين والحضور بجلسة 20 أكتوبر المقبل، وكلفت النيابة العامة لمخاطبة وزير الداخلية للإفادة عما تم بشأن تنفيذ قرار المحكمة بضبط وإحضار المتهم الرابع "أحمد نعيم بدر" ليضم إلى تحقيقات القضية رقم 2 لسنة 2012 تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام، والإفادة عما آل إليه الأمر.



وكانت المال قد انفردت على موقعها الإلكترونى بنشر النص الكامل لتقرير الجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي الفني بقضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، والتي اتهم فيها مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، بالإضافة إلى نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





