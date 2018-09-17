الزراعة تنهي موسم صرف الأسمدة الصيفية وتستعد للشتوية

الأسمدة

الصاوي أحمد



أوقفت وزارة الزراعة صرف الأسمدة المخصصة للموسم الصيفي إبتداءً من اليوم الأثنين وذلك للبدء في حصر الأسمدة في الجمعيات الثلاثة "الإصلاح – الاستصلاح – والائتمان " للبدء في الإستعداد للموسم الشتوي .



وأكد المهندس محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات في وزارة الزراعة لـ"المال " أنه تقرر وقف صرف الأسمدة الصيفية حاليا بعد حصاد معظم الأصناف الرئيسية مثل الذرة والأرز والقطن وعدم احتياج المحاصيل للأسمدة حاليا في الوجه البحري .



وأوضح مجدي الشركي رئيس جمعية الإصلاح الزراعي أن الجمعيات الفرعية التابعة للإتحاد التعاوني الزراعي البالغة 7200 جمعية بدأت في حصر الأسمدة الموجودة لديها من الموسم الصيفي الماضي تمهيدا للصرف منها في الموسم الشتوي المقبل الذي سيبدأ نهاية الأسبوع الجاري .



ولفت "الشراكي " أن هذة القرارات جاءت من خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للاسمدة المنعقدة يوم الأربعاء الماضي.



وأشار إلى أنه تم إخطار قطاعات التوزيع المختلفة ( ائتمان - اصلاح -استصلاح -الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ) بسرعة موافاتنا بحجم الأرصدة الموجودة لديها وذلك لصرف الأسمدة للموسم الشتوي للمستفيدين قريبا .



جدير بالذكر أن شركات الأسمدة تقوم بتسليم %55 من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة، وتمتلك الشركات حرية التصرف فى باقى الكميات



ومن أبرز الشركات الموردة للحكومة أبوقير والدلتا والمصرية وموبيكو وحلوان والنصر ،وتبلغ إحتياجات الموسم الشتوي 1.5 مليون طن والصيفي 2.5 مليون طن .



أكد حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن استمرار الدعم بشكله الحالى فى قطاع الأسمدة، يفاقم من الأزمة الحالية نتيجة تهريب كميات منها فى السوق السوداء، داعيا لوجود منظومة موحدة لتوزيع الأسمدة.



وأوضح عبدالرحمن أن وزارة الزراعة قامت بصرف 3 شكائر مدعمة فقط للمزارعين، في الموسم الصيفي الماضي فى وقت يحتاج فيه الفدان فعليا من 6 إلى 8 شكائر، حسب النوع والصنف، ما يدفع المزارعين إلى اللجوء للأسواق الحرة والسوداء .



وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر الأسمدة الحرة حاليا تتراوح بين 5000جنيه للطن "اليوريا " إلي 4600جنيه في النترات في متوسط أسعار متداولة في السوق حاليا .



وأشار إلى أنه لا يوجد حاليا احتياج لصرف الأسمدة نظرا لمرور السوق بمرحلة "فواصل العروات " التي تقل فيها معدلات التسميد كثيرا خاصة مع حصاد القطن والذرة والأرز في وقت واحد .



ولفت إلى أن الصعيد لا يزال يعاني من نقص الأسمدة في ظل الأحتياج الحالي للمحاصيل مثل القصب .