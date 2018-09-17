EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الزراعة تنهي موسم صرف الأسمدة الصيفية وتستعد للشتوية
الإثنين 17 سبتمبر 2018 08:49 م
الأسمدة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير الزراعة يعد الفلاحين بضبط منظومة الأسمدة
برلماني يطالب الزراعة بحل أزمة الأسمدة للفلاحين
الزراعة: منظومة جديدة لضبط توزيع الأسمدة المدعمة
اقتراب جني المحاصيل الصيفية يخفض أسعار الأسمدة 200 جنيه
الأسمدة
الصاوي أحمد
أوقفت وزارة الزراعة صرف الأسمدة المخصصة للموسم الصيفي إبتداءً من اليوم الأثنين وذلك للبدء في حصر الأسمدة في الجمعيات الثلاثة "الإصلاح – الاستصلاح – والائتمان " للبدء في الإستعداد للموسم الشتوي .
وأكد المهندس محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات في وزارة الزراعة لـ"المال " أنه تقرر وقف صرف الأسمدة الصيفية حاليا بعد حصاد معظم الأصناف الرئيسية مثل الذرة والأرز والقطن وعدم احتياج المحاصيل للأسمدة حاليا في الوجه البحري .
وأوضح مجدي الشركي رئيس جمعية الإصلاح الزراعي أن الجمعيات الفرعية التابعة للإتحاد التعاوني الزراعي البالغة 7200 جمعية بدأت في حصر الأسمدة الموجودة لديها من الموسم الصيفي الماضي تمهيدا للصرف منها في الموسم الشتوي المقبل الذي سيبدأ نهاية الأسبوع الجاري .
ولفت "الشراكي " أن هذة القرارات جاءت من خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للاسمدة المنعقدة يوم الأربعاء الماضي.
وأشار إلى أنه تم إخطار قطاعات التوزيع المختلفة ( ائتمان - اصلاح -استصلاح -الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ) بسرعة موافاتنا بحجم الأرصدة الموجودة لديها وذلك لصرف الأسمدة للموسم الشتوي للمستفيدين قريبا .
جدير بالذكر أن شركات الأسمدة تقوم بتسليم %55 من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة، وتمتلك الشركات حرية التصرف فى باقى الكميات
ومن أبرز الشركات الموردة للحكومة أبوقير والدلتا والمصرية وموبيكو وحلوان والنصر ،وتبلغ إحتياجات الموسم الشتوي 1.5 مليون طن والصيفي 2.5 مليون طن .
أكد حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن استمرار الدعم بشكله الحالى فى قطاع الأسمدة، يفاقم من الأزمة الحالية نتيجة تهريب كميات منها فى السوق السوداء، داعيا لوجود منظومة موحدة لتوزيع الأسمدة.
وأوضح عبدالرحمن أن وزارة الزراعة قامت بصرف 3 شكائر مدعمة فقط للمزارعين، في الموسم الصيفي الماضي فى وقت يحتاج فيه الفدان فعليا من 6 إلى 8 شكائر، حسب النوع والصنف، ما يدفع المزارعين إلى اللجوء للأسواق الحرة والسوداء .
وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر الأسمدة الحرة حاليا تتراوح بين 5000جنيه للطن "اليوريا " إلي 4600جنيه في النترات في متوسط أسعار متداولة في السوق حاليا .
وأشار إلى أنه لا يوجد حاليا احتياج لصرف الأسمدة نظرا لمرور السوق بمرحلة "فواصل العروات " التي تقل فيها معدلات التسميد كثيرا خاصة مع حصاد القطن والذرة والأرز في وقت واحد .
ولفت إلى أن الصعيد لا يزال يعاني من نقص الأسمدة في ظل الأحتياج الحالي للمحاصيل مثل القصب .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا