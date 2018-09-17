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ثقافة وفنون
عمرو أديب: فيلم الملاك الإسرائيلي تافه جدا
الإثنين 17 سبتمبر 2018 08:39 م
عمرو أديب
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عمرو أديب
أحمد صبرى
أعلن الإعلامى عمرو أديب، الإثنين، إن فيلم الملاك الذى نشر مؤخرا عن المصري أشرف مروان تافه جدا ويستهدف الوعى المصرى ولم يستطع إثبات أن إشرف مروان كان عميلا لإسرائيل.
وقال فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : "شوفت فيلم الملاك إللى معمول عن اشرف مروان . فيلم تافه جدا"
واستدرك "لكن في نفس الوقت هو مستهدف الوعى المصري والعربي"
وتابع "الفكرة إن أشرف كان معانا مش معاكو لكن في نهاية الفيلم مقدروش ينكروا الحقيقة أنهم بلعوا المقلب في أكتوبر ٧٣. الله يرحم أنور السادات ويعيش الجيش المصري".
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