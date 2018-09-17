جراف| تطور أسعار ميتسوبيشي لانسر EX خلال 5 سنوات

المال - خاص



قفزت أسعار طراز ميتسوبيشي "لانسر EX"، بنسبة 128% بمقدار 180 ألف جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى الآن؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



صعدت أسعار "لانسر EX"، بنسبة 11.4% لتصل إلى 156 ألف جنيه خلال سبتمبر 2015، مقارنة بسعر 140 ألف خلال نفس الفترة من عام 2014، كما شهدت أسعار لانسر ex"زيادة طفيفة بنسبة 2.5%؛ بزيادة قدرها 4 آلاف جنيه لتبلغ 160 ألف خلال سبتمبر 2016.



وفي عام 2017؛ قفزت أسعار "لانسر EX" بنسبة 62.5% بزيادة قدرها 100 ألف لتصل إلى 260 ألف، مقابل 160 ألف خلال سبتمبر 2017.



وصعدت أسعار ميتسوبيشي لانسر "EX"، بنسبة 23% مسجلة 320 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالى، مقابل 260 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر "أميك" تراجع مبيعات ميتسوبيشي "لانسر EX"، بنسبة 57% لتصل إلى 2038 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالي، مقابل 4744 وحدة خلال نفس الفترة من عام 2015.