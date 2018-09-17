خسائر لمعظم البورصات العربية بقيادة أبوظبى والدوحة

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة أبوظبى والدوحة بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين فى العالم وصعد مؤشر بورصة الرياض فقط بعد موجة هبوط دامت 5 أيام الماضية.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية ببورصة الرياض قفز بأكثر من 1.9 % ليتجاوز 7610 نقطة ليتعافى من أدنى مستوياته منذ 6 شهور و الذي سجله أمس الأحد ويخالف الاتجاه النزولي لأسواق المنطقة.



وقفز سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 8.1 % في تداول مكثف، ليحقق أفضل أداء في السوق كما أبلت أسهم البنوك بلاء حسنا أيضا بعد تعليقات مطمئنة من مسؤول بالبنك المركزي خلال مؤتمر صحفي أمس مع ارتفاع سعر سهم البنك الأهلي التجاري 7.2 % بينما صعد سهم مجموعة سامبا المالية 5.8 % .



وهوى مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 1.7 % ليسجل حوالى 4883 نقطة مع هبوط سعر سهم الدار العقارية 2.7 % كما تراجع سعر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارة، 2.6 % .



وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن قواعد للتأشيرات تتيح للمغتربين المتقاعدين الإقامة في البلاد بتأشيرات قابلة للتجديد كل 5 سنوات، وهو ما قد يشجعهم على شراء منازل أو ضخ استثمارات أخرى. وأعلنت الحكومة أيضا عن خفض رسوم الكهرباء للقطاع الصناعي.



وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.8 % ليسجل أدنى مستوياته منذ 32 شهرا وهبط سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.7 % وسعر سهم شركة داماك العقارية 2.9 % .



وهبط مؤشر بورصة الدحة بحوالى 0.1.1 % لينزل إلى أقل من 9833 نقطة ومؤشر بزرصة مسقط بأكثر من 1 % ليتراجع إلى حوالى 4516 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.2 % لينخفض إلى 1339 بينما خسر مؤشر بورصة الكويت نسبة طفيفة لم تتجاوز 0.03 % ليستقر عند حوالى 5346 نقطة.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بحوالى 0.7 % ليسجل حوالى 14651 نقطة لينزل لأدنى مستوي إغلاق له منذ بداية العام الجارى بعد ـم خسر 3.6 % أمس الأحد بفعل أنباء عن أن محكمة جنايات القاهرة أمرت بالقبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة مع عدد آخر من رجال الأعمال في مصر.



ومع ذلك تماسك سهمان اليوم الاثنين بعد تضررهما بشدة بتلك القضية حيث زاد سعر سهم شركة القلعة القابضة 0.6 % بعد أن هوى 6 % أمس بسبب احتجاز عمرو القاضي مدير علاقات المستثمرين في القلعة على ذمة القضية كما أعلنت الشركة.



وارتفع أيضا سعر سهم المجموعة المالية-هيرميس 3.3 % بعد خسارته 8.6 % في الجلسة السابقة بع أن أعلنت الشركة إن نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ياسر الملواني جرى احتجازه أيضا على ذمة القضية.

