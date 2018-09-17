ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يربح جنيهين

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين ،وذلك على خلفية صعود أسعار الذهب فى البورصة العالمية.



وسجل عيار 21 الأكثر انتشار 603 جنيه للجرام بدلا من 601 جنيهات أمس أول، بعد تراجعه لمدة يومين.



فيما سجل عيار 18 نحو 517 جنيها، ويبلغ عيار 24 إلى 688 جنيها، بدلا من 686 جنيه كما سجلت الأوقية إلى 1197 دولارا ، مقابل 1194 دولار أمس



وبلغ الجنيه الذهب نحو 4820 جنيها مقابل 4810 جنيها أمس أول.

