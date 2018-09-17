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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
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اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يربح جنيهين
الإثنين 17 سبتمبر 2018 08:24 م
الذهب 1
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تعرف على أسعار الذهب بعد استقراره
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يفقد جنيهين
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين ،وذلك على خلفية صعود أسعار الذهب فى البورصة العالمية.
وسجل عيار 21 الأكثر انتشار 603 جنيه للجرام بدلا من 601 جنيهات أمس أول، بعد تراجعه لمدة يومين.
فيما سجل عيار 18 نحو 517 جنيها، ويبلغ عيار 24 إلى 688 جنيها، بدلا من 686 جنيه كما سجلت الأوقية إلى 1197 دولارا ، مقابل 1194 دولار أمس
وبلغ الجنيه الذهب نحو 4820 جنيها مقابل 4810 جنيها أمس أول.
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