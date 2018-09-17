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اتصالات وتكنولوجيا
بلومبرج: أوبر تتفاوض لشراء كريم
الإثنين 17 سبتمبر 2018 07:49 م
uber أوبر مصر
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خالد بدر الدين
ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية لخدمات نقل الركاب تجري محادثات لشراء منافستها شركة كريم نتوركس التي تتخذ من دبي مقرا لها.
وأكدت وكالة بلومبرج أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن وقد تقرر الشركتان عدم المضي قدما في الصفقة غير أنه إذا تمت هذه الصفقة فسوف تحول شركة أوبر إلى عملاق بلا منافس في خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط.
كانت بلومبرج أعلنت فى وقت سابق إن شركتى أوبر وكريم أجرتا محادثات أولية في يوليو الماضى لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط، أملا في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة.
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