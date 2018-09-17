بلومبرج: أوبر تتفاوض لشراء كريم

uber أوبر مصر

خالد بدر الدين



ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية لخدمات نقل الركاب تجري محادثات لشراء منافستها شركة كريم نتوركس التي تتخذ من دبي مقرا لها.



وأكدت وكالة بلومبرج أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن وقد تقرر الشركتان عدم المضي قدما في الصفقة غير أنه إذا تمت هذه الصفقة فسوف تحول شركة أوبر إلى عملاق بلا منافس في خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط.



كانت بلومبرج أعلنت فى وقت سابق إن شركتى أوبر وكريم أجرتا محادثات أولية في يوليو الماضى لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط، أملا في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة.