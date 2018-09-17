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بورصة وشركات
الأسهم المرتبطة بمتهمي تلاعبات البورصة تواصل تراجعاتها لليوم الثاني
الإثنين 17 سبتمبر 2018 09:45 م
خسائر البورصة المصرية 55
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الأسهم المرتبطة بمتهمي تلاعبات البورصة تواصل تراجعاتها لليوم الثاني
الأسهم المرتبطة بمتهمي تلاعبات البورصة تواصل تراجعاتها لليوم الثاني
الأسهم المرتبطة بمتهمي تلاعبات البورصة تواصل تراجعاتها لليوم الثاني
خسائر البورصة المصرية 55
أسماء السيد
لا تزال التبعات السلبية تفرض سيطرتها على عدد من الأسهم المرتبطة ببعض الأسماء المتهمة بقضية "تلاعبات البورصة"، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
ويواصل سهم "جهينة للصناعات الغذائية" التراجع لينهى تعاملات اليوم الإثنين على هبوط بنسبة 4% عند 11.25 جنيه، كما هبط سهم بالم هيلز بـ2.6% عند 2.61 جنيه، وأخيرًا سهم القلعة بنسبة 0.96% عند 3.08 جنيه.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أول أمس بالقاء القبض على ياسر الملواني الذي يشغل عضو مجلس الإدارة بشركتي "هيرمس" و"جهينة" وعضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة بشركة "بالم هيلز"، إضافة إلى عمرو القاضي مدير علاقات المستثمرين بشركة القلعة.
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