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فيديوهات المال
فيديو| الشرقية للدخان: الأجانب تمسكوا بأسهمنا خلال الثورة رغم الأحداث الأمنية
الإثنين 17 سبتمبر 2018 07:43 م
محمد عثمان هارون
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الشرقية للدخان
أحمد اللاهونى :
قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيسترن كومبانى، إن الشركة دائمًا ما تنول ثقة المساهمين والمستثمرين، وهو ما يساعد على ارتفاع أسعار أسهمها بشكل مستمر.
وأضاف العضو المنتدب فى تصريحات لـ "المال"، أن المستثمرين الأجانب كانوا حريصين على التمسك بالاستثمار فى الشركة بالرغم من أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث أمنية مضطربة، وذلك بفضل حفاظ "إيسترن "الشركة على قيمة أسهمها.
وذكر هارون، أن "إيسترن كومبانى"، أن الشركة اتخذت قرار تجزئة السهم عدة مرات بسبب الارتفاعات المتكررة فى سعره، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يستهدف تنشيط البورصة ودخول شرائح مستثمرين جدد.
ووافقت الجمعية العمومية للشرقية للدخان على تجزئة القيمة الاسمية من 15 إلى 5 جنيهات، ثم من 5 إلى جنيه واحد على مدار 3 شهور ماضية.
وتعتبر "الشرقية للدخان" أحد قلاع الصناعة فى مصر وتضم 14 ألف عامل، تأسست عام 1920، وتضم أجيال تتميز بالكفاءة والإخلاص فى العمل حولت الشركة إلى كيان صناعى عملاق، بالإضافة أنها أحد العوامل الرئيسية لتنمية موارد الدولة.
وتنتج الشركة نحو 13 صنفًا من السجائر بخلاف منتجات التصنيع المشترك من بينها (كليوبارتا كينج سايز، كليوباترا كوين سوفت، كليوباترا بوكس 4 ألوان، مونديال أحمر وأزرق، وبوسطن، ولايت، وبلومنت، وكلويابترا بلاك ليبول، وكليوباترا سوبر، وجولدن ويست).
كما تنتج الشركة 3 أصناف من المعسل (معسل الفارس نكهات، وسلوم وقص، ومعسل كريستال نكهات)، بالإضافة إلى 15 صنفًا من السيجار (ميني فيرونا، كورونا، طورنا دبلوكس، ميزي توسكاني، وميديانيتوس، روبستو، تشيرشل تيوب).
وبلغ صافى ربح الشركة الشرقية للدخان خلال العام المالى الماضى 2018/2017 نحو 4.24 مليار جنيه، مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة %42.38، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.
وسجل إجمالى المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة %27.23.
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