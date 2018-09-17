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اقتصاد وأسواق
اللجنة الفنية: محاجر القومية للأسمنت تحتاج 60 مليون يورو للتطوير
الإثنين 17 سبتمبر 2018 07:15 م
عمال الشركة القومية للأسمنت
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عمال الشركة القومية للأسمنت
عصام عميرة
قال الدكتور سيد الطيب رئيس قسم المناجم بكليه الهندسة، إن دراسة جدوي استمرار الشركة القومية للاسمنت، كانت نتيجتها أن تكلفة تطوير المحاجر تقارب 60 مليون يورو.
وتابع ان الدراسة ركزت على حالة المحاجر وكانت سيئة جدا، ولا يوجد أي خرائط للمحجر أو لقياس المخزون، لافتا إلى أن مخزون المحاجر الحالي لا يكفي للانتاج سوى لعام ونصف فقط.
وأشار أن المحاجر كانت تدار بعشوائية، ولم يتم عمل دراسة المحاجر منذ عام 1956 حتى عام 2017، لافتا إلى أن تلك الدراسة الأخيرة أوصت بشراء محجر جديد، وتم شراءة وكان أسوأ من المحجر القديم وذلك استمرارا للأداء العشوائي.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأعضاء مجلس إدارة القومية للاسمنت لاستعراض التقرير الهندسي ومدى إمكانية استمرار الشركة في موقعها الحالي.
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