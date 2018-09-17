ماكسيم تتظلم لفرض أسعار استرشادية على سيارات دوماي

سيارة دوماي

أحمد عوض:



قدمت شركة ماكسيم أوتوموتيف، وكلاء سيارات "دوماي" تظلماً لمصلة الجمارك اعتراضاً على فرضها اسعار استرشادية على طرازات العلامة الصينية، منتصف الشهر الحالي.



وكانت مصلحة الجمارك قد فرضت أسعارًا استرشادية على سيارات دوماي "x5" لتبلغ 11 ألف دولار، فيما قدرت أسعار دوماي "x7" اﻷسترشادية بقيمة 17.5 ألف دولار، وذلك بعد عدم اعتماد الفواتير المقدمة من الوكيل المحلي.



وقال مصدر مسئول بالجمارك، أن المصلحة فرضت أسعارًا استرشادية على دوماى لأسباب تتعلق بتضارب بيانات فواتير وكيلها"ماكسيم اوتوموتيف" واختلافها عن الاسعار العالمية ، مشيرا الى أن اﻷدارة المركزية لحسن القيمة التابعة لمصلحة الجمارك عقدت اجتماعاً اليوم لبحث أزمة تضارب بيانات فواتير وكلاء اغلب السيارات الصينية مقارنة باسعارها العالمية.



وكانت "مكسيم أوتوموتيف"قد بدأت العمل فى قطاع السيارات فى منتصف يوليو الماضي بطرح طرازات؛ دوماى "x5" و"x7".