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بورصة وشركات
3 أسهم فقط ترتفع بنسب تتخطى نسبة 5% في البورصة اليوم
الإثنين 17 سبتمبر 2018 07:18 م
بيراميزا
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المال خاص
شهدت تحركات الأسهم بجلسة، اليوم الإثنين، نجاح 3 أسهم فقط في الارتفاع بنسبة تتخطى الـ5%، فيما ارتفع نحو 25 سهمًا من أصل 191 سهمًا تم التداول عليه.
وجاء سهم "بيراميزا للفنادق" في المقدمة مسجلًا نسبة ارتفاع قدرها 8% ليستقر عند 27 جنيها مقارنة بـ25 جنيها عند الفتح، فيما بلغت قيمة التداول على السهم نحو 30.508 ألف جنيه.
وحلت وثائق صندوق المصريين العقاري -أول لصندوق عقاري مقيد بالبورصة- في المركز الثاني بنسبة ارتفاع قدرها 6.78% بسعر إغلاق 7.40 جنيه للسهم، بقيم تداول قدرها 35.6 ألف جنيه.
وثالثًا جاء سهم أجواء للصناعات الغذائية مصر، بنسبة ارتفاع قدرها 5.51% بسعر إغلاق للسهم قدره 2.87 جنيه، بقيمة تداولات إجمالية قدرها 2.882 مليون جنيه.
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