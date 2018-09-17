بيراميزا للفناديق والقرى السياحية

المال خاص



شهدت تحركات الأسهم بجلسة، اليوم الإثنين، نجاح 3 أسهم فقط في الارتفاع بنسبة تتخطى الـ5%، فيما ارتفع نحو 25 سهمًا من أصل 191 سهمًا تم التداول عليه.



وجاء سهم "بيراميزا للفنادق" في المقدمة مسجلًا نسبة ارتفاع قدرها 8% ليستقر عند 27 جنيها مقارنة بـ25 جنيها عند الفتح، فيما بلغت قيمة التداول على السهم نحو 30.508 ألف جنيه.



وحلت وثائق صندوق المصريين العقاري -أول لصندوق عقاري مقيد بالبورصة- في المركز الثاني بنسبة ارتفاع قدرها 6.78% بسعر إغلاق 7.40 جنيه للسهم، بقيم تداول قدرها 35.6 ألف جنيه.



وثالثًا جاء سهم أجواء للصناعات الغذائية مصر، بنسبة ارتفاع قدرها 5.51% بسعر إغلاق للسهم قدره 2.87 جنيه، بقيمة تداولات إجمالية قدرها 2.882 مليون جنيه.