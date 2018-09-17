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بورصة وشركات
سهم الشرقية للدخان يسجل أدنى مستوياته خلال العام
الإثنين 17 سبتمبر 2018 09:59 م
الشرقية للدخان 5
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الشرقية للدخان 6
مصطفى طلعت:
سجل سهم الشرقية للدخان – ايسترين كومباني أدني مستوى له خلال العام الجاري عند 86.17 جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.
وأظهرت شاشات التداول هبوط السهم 4.29 % إلى 86.17 جنيه بقيم تداولات 18.36 مليون عبر بيع وشراء 794.2 ألف ورقة مالية.
يشار إلى أن البورصة تترقب طرح حصة إضافية من الشركة تبلغ 4.5% خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدفه الدولة.
ويبلغ رأسمال "الشرقية للدخان" 2.25 مليار جنيه، موزعاً على 450 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
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