سهم الشرقية للدخان يسجل أدنى مستوياته خلال العام

الشرقية للدخان 6

مصطفى طلعت:



سجل سهم الشرقية للدخان – ايسترين كومباني أدني مستوى له خلال العام الجاري عند 86.17 جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.



وأظهرت شاشات التداول هبوط السهم 4.29 % إلى 86.17 جنيه بقيم تداولات 18.36 مليون عبر بيع وشراء 794.2 ألف ورقة مالية.



يشار إلى أن البورصة تترقب طرح حصة إضافية من الشركة تبلغ 4.5% خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدفه الدولة.



ويبلغ رأسمال "الشرقية للدخان" 2.25 مليار جنيه، موزعاً على 450 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.