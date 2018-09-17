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استثمار
القلعة: نستثمر في الماشية والفترة المقبلة تشهد ضخ 32 مليار جنيه
الإثنين 17 سبتمبر 2018 07:34 م
أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة
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أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة
أحمد عاشور
قال أحمد هيكل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القلعة، إن المجموعة تسعى لضخ استثمارات جديدة تتراوح ما بين 30 و32 مليار جنيه خلال الفترة المقبل في مجالات مختلفة، بما فيها الاستثمار في البقر عبر شركة مزارع دينا.
وأضاف هيكل خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم بحضور كبرى 25 شركة محلية وعالمية وعربية، أن المجوعة استثمرت العام الماضي نحو 18.6 مليار جنيه العام الماضي في مجالات الطاقة والتكرير والطاقة الشمسية بنبان، أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم، بالإضافة إلى نشاط الشركة في توصيل الغاز للمنازل، وتم الاحتفال بالعميل رقم مليون الفترة الماضية وافتتاح 10 محطات بنزين، وفي إدارة المخلفات، والفحم والنقل النهري والثروة الحيوانية والطباعة.
وأعلن هيكل أن مجموعته والشركات التابعة لها تتصدر قائمة الشركات في أداء المسئولية الاجتماعية سنويا، سواء في مجال حماية البيئة أو التعليم، أو غيرها من المجالات حيث رصدت مابين 90 و100 مليون جنيه.
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