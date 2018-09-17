البنك التجاري الدولي 1

أحمد علي



استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 72.2% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم الإثنين، والبالغة 61.7 مليون جنيه، إذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 44.610 مليون جنيه عبر التعامل على 541.607 ألف سهم من خلال 505 عمليات.



وجاءت بنك التعمير والإسكان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول مسجلًا 7.985 مليون جنيه عبر التعامل على 162.970 ألف سهم من خلال تنفيذ 25 عملية.



وسجل بنك كريدي أجريكول مصر المركز الثالث، مسجلًا تداولات بقيمة 4.268 مليون جنيه عبر التعامل 97.700 الف سهم من خلال تنفيذ 34 عملية.



جاء مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، رابعا بقيمة تداولات بلغت 2.362 مليون جنيه عبر التعامل على 151.424 ألف سهم، بتنفيذ 40 عملية تداول.



وخامسًا، سجل بنك فيصل الإسلامي تداولات بقيمة 899.4 ألف جنيه من خلال التعامل على 57.891 ألف سهم، وتنفيذ 62 عملية تداول.