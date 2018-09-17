رئيس اللجنة الفنية: لا أمل في إحياء القومية للأسمنت

عمال الشركة القومية للأسمنت

عصام عميرة



وقال عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة القومية للأسمنت لم تحضر الاجتماع ولم تعتذر.



فيما حضر الاجتماع وليد الرشيدي نائب الشركة القابضة، ومحمد رضوان رئيس مجلس إدارة القومية للأسمنت، وعضو هاالمنتدب للشئون المالية، أحمد أبو الحسن.



واستعرض سيد الطيب رئيس اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة تقيم استمرار تشغيل الشركة في موقعها الحالي.



وتابع أن الدراسة أعدت بمركز الدراسات و البحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك لبحث بصيص أمل لإنقاذ الشركة من الخسائر، واتضح عدم وجود أمل في إعادة تشغيلها.



وتابع الطيب، أن ارتفاع أسعار الوقود هي أكبر تحدي أمام الشركة، لافتا إلى أن الدراسة قامت لبحث 7 أنواع من الوقود منهم الغاز والفحم والمخلفات الصلبة.



وأضاف الطيب، أن استخدام الغاز كلف الشركة 900 مليون جنيه في عام واحد.



** 3 أهداف



وقال الدكتور سيد الطيب رئيس قسم المناجم بكليه الهندسة، أن دراسة جدوي استمرار الشركة القومية للاسمنت، ركزت على 3 أهداف رئيسية، هي معرفة الصناعة ومستقبلها، وتشخيص مواطن الخلل في الأداء وأخيرا اقتراح الحلول.



وتابع أن الشركة تنعدم فيها شروط الالتزام البيئي بالكامل.



وأضاف أن الدراسة تناولت عدة جوانب فنية واقتصادية.



ولفت إلى أن الدراسة الفنية تمثلت في دراسة المحاجر وحالة المعدات وتكلفة الوقود وأخيرا بحث التوافق البيئي.



وأكد أن الدراسات الفنية تناولها أكثر من 12 أستاذا جامعيا، وقام بدور الدراسة في المحور الاقتصادي الدكتور حسين سعودي الخبير الدولي والمحاضر في إعادة هيكلة الشركة.

