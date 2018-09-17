



أسماء السيد



تعافي سهم المجموعة المالية – هيرمس سريعًا من تبعيات الآثار السلبية لأحداث القبض على عدد من المتهمين بقضية التلاعب بالبورصة ومن بينهم ياسر الملوانى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى بالشركة.



وأنهى السهم تعاملاته على صعود بنسبة 3% ليسجل 16.07 جنيه وذلك في ظل هيمنت المسار الهابط على العدد الأكبر من الأسهم المتداولة بالجلسة ومن إجمالي الأسهم المتداولة تراجع أداء 117 سهم وصعد 23 فقط بينما لم يتغير أداء الباقية .



وكان السهم قد هوى بنهاية تعاملات جلسة أمس بنسبة 8.5% عند 15.58 جنيه تزامنًا مع التراجعات الحادة التى شهدتها البورصة ليهبط مؤشرها الرئيسي بنحو 3.6% عند مستوى 14755 نقطة وهي أعلى وتيرة هبوط يومية خلال الـ20 شهرًا الماضية، وتحديدًا منذ تداولات شهر يناير 2017.



