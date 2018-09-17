أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

شروق وليد



أسعار الأسهم في البورصة المصرية بجلسة، اليوم الإثنين، والتي شهدت هبوط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.8%.





اسم القطاع اسم الورقة المالية نسبة

التغير سعر

الإقفال قيمة

التداول اتصالات جلوبال تيلكوم القابضة -0.28 3.62 27372475.32 اوراسكوم للاستثمار القابضه -3.13 0.62 20290519.48 المصرية للاتصالات -0.79 12.48 12863301.97 اعلام المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -0.98 5.03 362940.39 التشييد

و مواد البناء العربية للاسمنت -1.74 5.08 5017339.25 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -4.17 0.69 3002785.86 جنوب الوادى للاسمنت -5.26 2.88 2617562.91 اسمنت بورتلاند طرة المصرية -3.33 15.95 1002494.82 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى -4.46 1.07 955316.63 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -3.25 6.55 734293.82 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره -1.5 11.19 517701.2 العربية للخزف - سيراميكا ريماس -1.02 1.94 236775.2 العربية للمحابس -6.15 1.22 173450.69 مصر بنى سويف للاسمنت -0.87 22.8 156689.2 مصر للاسمنت - قنا -3.36 16.39 132430.16 اسمنت سيناء -9.65 10.2 116237.31 السويس للاسمنت -2.68 18.13 109813.9 (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود -4.35 0.88 105244.84 شركة النصر للأعمال المدنية 0.1 20.49 62493.5 البويات والصناعات الكيماوية - باكين -1.25 32.29 38753 الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 0 5.99 6550 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 0 6.74 4219 اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 0 28.35 1425 العقارات مجموعة طلعت مصطفى القابضة -0.56 10.61 25133720.46 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك -1.35 20.51 16287565.77 مصر الجديدة للاسكان والتعمير -1.7 26.04 13636042.82 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول -3.93 2.2 10586880.43 بالم هيلز للتعمير -2.61 2.61 8988981.26 مدينة نصر للاسكان والتعمير -2 7.35 8738333.06 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب -4.95 0.96 4832385.26 مينا للاستثمار السياحي والعقاري -4.23 2.04 2978267.27 إعمار مصر للتنمية -0.25 4 1343736.4 المتحدة للاسكان والتعمير -2.78 3.5 851259.7 الشمس للاسكان والتعمير -1.67 5.9 563346 الاستثمار العقاري العربي - اليكو -3.08 0.63 430785.42 التعمير والاستشارات الهندسية -3.93 12.22 396898.13 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية -3.05 1.59 318475.5 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -4.39 2.18 269691.69 شمال افريقيا للاستثمار العقارى -1.63 1.21 236853.21 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -3.16 5.52 143523.85 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -1.74 5.66 87084 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي -4.91 8.14 61443.55 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 0 14 24198.86 العبور للاستثمار العقارى 0 6.96 20785 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 0 12.83 17908 القاهرة للاسكان والتعمير 0 15 11059.5 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0 0.38 10700.04 العالمية للاستثمار والتنمية 0 7.99 9906 المجموعه المصريه العقاريه 0 7.96 8000 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 0 6.47 6088.5 العربية لاستصلاح الاراضي 0 9.77 1955.54 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 0 9.45 49.45 أغذية

و مشروبات عبور لاند للصناعات الغذائية 0.27 18.55 10613197 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 5.51 2.87 2882994.75 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية -9.28 19.56 2008401.88 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 0.36 11 1168363 القاهرة للزيوت والصابون -1.18 9.23 1146015.42 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها -0.74 1.34 1128398.17 اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى -2.67 9.47 1009345.23 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -4.49 12.12 765059.75 الدوليه للمحاصيل الزراعيه -1.47 2.68 457199.77 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -6.93 8.87 407278.47 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -1.68 5.84 406709.64 الاسماعيلية مصر للدواجن -2.87 2.03 406527.1 القاهرة للدواجن -9.39 6.08 360678.74 مطاحن ومخابز الاسكندرية -2.81 14.2 319359.71 جهينة للصناعات الغذائية -4.09 11.25 236275.3 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 0.14 28.04 181111.5 المنصورة للدواجن -3.26 5.04 115653.74 مطاحن مصر العليا 0.01 140 72100 مطاحن مصر الوسطي 0.93 43.45 41275 الشرقية الوطنية للامن الغذائي -4.82 3.75 32912.21 الدلتا للسكر 0 15.64 28925.05 مطاحن وسط وغرب الدلتا 0 169.24 24704.5 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 0 1.8 20933.55 مصر للزيوت و الصابون 0 27.21 14848.17 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 0 22.78 11208.66 المصرية للدواجن 0 1.86 4624.77 مطاحن شرق الدلتا 0 136.47 4117.9 بنوك البنك التجاري الدولي (مصر) -0.59 82.37 44610137.35 بنك التعمير والاسكان -0.31 49 7985591 بنك كريدي اجريكول مصر -1.3 44 4268352 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -2.01 15.6 2362133 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية -1.71 15.54 899436.33 البنك المصري لتنمية الصادرات -1.34 9.58 600441.84 بنك البركة مصر -1.22 15.4 544701.61 بنك قناة السويس -4.5 8.07 268264.55 البنك المصري الخليجي 0 0.81 89957.377 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0 1.07 68284.41 بنك الكويت الوطنى - مصر -9.24 39 51597 تكنولوجيا راية القابضة للأستثمارات المالية -2.49 8.6 206304.62 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) -0.79 7.53 101112.923 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0 0.39 12400 خدمات مالية

( باستثناء البنوك ) القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية -0.96 3.08 45687126.84 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 3.08 16.07 26743037.54 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 2.64 6.22 19099431.64 العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى -3.41 0.85 10805311.08 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0 0.2 4407896.2 القابضة المصرية الكويتية 0 1.21 3830434.331 حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1 0 0.81 1870002.52 بلتون المالية القابضة 3.83 10.03 1114372.3 سى اى كابيتال القابضه -6.02 7.5 993112.9 الاهلي للتنمية والاستثمار -5.9 8.14 573566.57 المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية -3.42 3.11 381592.19 النعيم القابضة للاستثمارات 0 0.41 320006.698 اوراسكوم كونستراكشون ليميتد -0.95 138.82 288048.2 الملتقي العربي للاستثمارات -4.1 16.38 205167.9 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل -0.02 43.99 141858.75 بى انفستمنتس القابضه 1.7 10.19 96315.02 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية -4.23 0.68 46834.42 وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى 6.78 7.4 35699.47 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية -9.59 3.3 33293.28 الدلتا للتأمين 0 20 13380 المهندس للتأمين 0 12.34 12060 شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة 0 2.05 10830.1 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 0 5.2 7685 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0 0.18 3312.805 خدمات و منتجات

صناعية و سيارات السويدى اليكتريك 1.22 179.91 12289730.64 الكابلات الكهربائية المصرية -2.73 1.07 11034727 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0 0.46 1308054.855 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون -0.24 8.49 1179224.46 العربية المتحدة للشحن والتفريغ -0.99 1 1094101.28 جى بى اوتو 1.68 5.45 897244.15 القناة للتوكيلات الملاحية -2.95 9.55 488180.92 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع -3.56 15.45 432280.11 الاهرام للطباعة و التغليف -9.82 9.55 346729.3 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -2.31 7.2 326140.55 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف -9.98 22.36 240385 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -6.09 2.16 48267.99 الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 0 1.39 24722.04 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0 0.24 13135 دلتا للطباعة والتغليف 0 8.69 7520 السويس للاكياس 0 25.58 736.02 رعاية صحية

و ادوية المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو -0.43 114.01 23263040 ابن سينا فارما -3.02 8.99 14685564.13 شركة مستشفي كليوباترا -1.44 3.42 1914226.88 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل -8.55 10.48 289810.7 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 1.12 90 135000 العربية للادوية والصناعات الكيماوية -4.99 26.06 130293 العبوات الطبية -3.19 0.91 121505.96 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية -6.17 10.03 120007.5 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية -0.16 134.19 49784.42 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 0 0.64 12861.24 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 0 44.24 6600 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 0 3.16 6000 سياحة

و ترفيه المصرية للمنتجعات السياحية -1.17 1.69 11469311.27 الوادى للإستثمار السياحى -3.74 7.2 5061313.93 اوراسكوم للتنمية مصر -0.36 5.54 2597109.11 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -2.1 6.52 1649775.56 رمكو لانشاء القرى السياحيه -5.6 3.71 695576.55 شارم دريمز للاستثمار السياحى -1.84 4.27 189128.56 جينيال تورز 4.57 2.06 60701.5 رواد السياحة - رواد -0.11 8.99 37677 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.11 0.91 37490 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 8 27 30508.7 مصر للفنادق 0 55 23631.95 غاز وبترول الاسكندرية للزيوت المعدنية 1.28 11.06 21359293.3 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية -4.88 0.78 133219 كيماويات الصناعات الكيماوية المصرية - كيما -0.75 5.27 4011766.84 سيدى كرير للبتروكيماويات 1.63 23.76 3157576.97 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية -0.19 31.49 3116886.93 المالية و الصناعية المصرية -3.62 9.59 2277405.95 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -2.7 85.42 613258.76 مصر لصناعة الكيماويات 0.22 13.62 64681 الدولية للأسمدة والكيماويات -4.5 1.06 38780 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 0 30.86 17505.81 سماد مصر (ايجيفرت) 0 3.93 14818.8 مرافق غاز مصر -4.68 66.43 83697 منتجات منزلية

و شخصية الشرقية - ايسترن كومباني -4.29 86.17 18368016.36 النساجون الشرقيون للسجاد -0.95 9.34 13248848.12 العربية لحليج الأقطان 4.15 2.26 12602911.06 النصر للملابس والمنسوجات - كابو -3.66 1.58 1461952.63 العامة لمنتجات الخزف والصيني -3.77 3.57 356272.26 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب -0.97 2.04 213043.87 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 0 1.98 15328.65 موارد

أساسية حديد عز -3.33 23.49 10248670.54 الحديد والصلب المصرية -6.18 5.01 9634307.22 مصر للالومنيوم 2.38 37.89 7040785.44 العامة لصناعة الورق - راكتا -3.7 8.86 729787.29 اسيك للتعدين - اسكوم -3.15 7.68 249642.89 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية -1.1 1039.51 144492.41 الالومنيوم العربية -5.81 20.59 31914.85 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0 22.71 29324.9 موزعون

و تجارة تجزئة بى اى جى للتجارة والاستثمار 1.27 0.8 267105.73 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 2.59 7.92 266127.49 القاهرة للخدمات التعليمية -9.33 8.16 62383.2 أم بي للهندسةM.B -3.64 0.53 34039.88 مصر للاسواق الحرة -2.62 6.32 33885.2 العامة للصوامع والتخزين -0.83 39.57 30470 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0 1.24 27730 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 0 5.99 11500 الإجمالي 191