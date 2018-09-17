أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

|
اسم القطاع
|
اسم الورقة المالية
|
نسبة
التغير
|
سعر
الإقفال
|
قيمة
التداول
|
اتصالات
|
جلوبال تيلكوم القابضة
|
-0.28
|
3.62
|
27372475.32
|
اوراسكوم للاستثمار القابضه
|
-3.13
|
0.62
|
20290519.48
|
المصرية للاتصالات
|
-0.79
|
12.48
|
12863301.97
|
اعلام
|
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
|
-0.98
|
5.03
|
362940.39
|
التشييد
و مواد البناء
|
العربية للاسمنت
|
-1.74
|
5.08
|
5017339.25
|
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
|
-4.17
|
0.69
|
3002785.86
|
جنوب الوادى للاسمنت
|
-5.26
|
2.88
|
2617562.91
|
اسمنت بورتلاند طرة المصرية
|
-3.33
|
15.95
|
1002494.82
|
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
|
-4.46
|
1.07
|
955316.63
|
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
|
-3.25
|
6.55
|
734293.82
|
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
|
-1.5
|
11.19
|
517701.2
|
العربية للخزف - سيراميكا ريماس
|
-1.02
|
1.94
|
236775.2
|
العربية للمحابس
|
-6.15
|
1.22
|
173450.69
|
مصر بنى سويف للاسمنت
|
-0.87
|
22.8
|
156689.2
|
مصر للاسمنت - قنا
|
-3.36
|
16.39
|
132430.16
|
اسمنت سيناء
|
-9.65
|
10.2
|
116237.31
|
السويس للاسمنت
|
-2.68
|
18.13
|
109813.9
|
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود
|
-4.35
|
0.88
|
105244.84
|
شركة النصر للأعمال المدنية
|
0.1
|
20.49
|
62493.5
|
البويات والصناعات الكيماوية - باكين
|
-1.25
|
32.29
|
38753
|
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند
|
0
|
5.99
|
6550
|
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
|
0
|
6.74
|
4219
|
اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية
|
0
|
28.35
|
1425
|
العقارات
|
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
|
-0.56
|
10.61
|
25133720.46
|
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
|
-1.35
|
20.51
|
16287565.77
|
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
|
-1.7
|
26.04
|
13636042.82
|
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
|
-3.93
|
2.2
|
10586880.43
|
بالم هيلز للتعمير
|
-2.61
|
2.61
|
8988981.26
|
مدينة نصر للاسكان والتعمير
|
-2
|
7.35
|
8738333.06
|
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
|
-4.95
|
0.96
|
4832385.26
|
مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|
-4.23
|
2.04
|
2978267.27
|
إعمار مصر للتنمية
|
-0.25
|
4
|
1343736.4
|
المتحدة للاسكان والتعمير
|
-2.78
|
3.5
|
851259.7
|
الشمس للاسكان والتعمير
|
-1.67
|
5.9
|
563346
|
الاستثمار العقاري العربي - اليكو
|
-3.08
|
0.63
|
430785.42
|
التعمير والاستشارات الهندسية
|
-3.93
|
12.22
|
396898.13
|
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
|
-3.05
|
1.59
|
318475.5
|
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
|
-4.39
|
2.18
|
269691.69
|
شمال افريقيا للاستثمار العقارى
|
-1.63
|
1.21
|
236853.21
|
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
|
-3.16
|
5.52
|
143523.85
|
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|
-1.74
|
5.66
|
87084
|
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|
-4.91
|
8.14
|
61443.55
|
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
|
0
|
14
|
24198.86
|
العبور للاستثمار العقارى
|
0
|
6.96
|
20785
|
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
|
0
|
12.83
|
17908
|
القاهرة للاسكان والتعمير
|
0
|
15
|
11059.5
|
اراب للتنمية والاستثمار العقاري
|
0
|
0.38
|
10700.04
|
العالمية للاستثمار والتنمية
|
0
|
7.99
|
9906
|
المجموعه المصريه العقاريه
|
0
|
7.96
|
8000
|
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى
|
0
|
6.47
|
6088.5
|
العربية لاستصلاح الاراضي
|
0
|
9.77
|
1955.54
|
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|
0
|
9.45
|
49.45
|
أغذية
و مشروبات
|
عبور لاند للصناعات الغذائية
|
0.27
|
18.55
|
10613197
|
اجواء للصناعات الغذائية - مصر
|
5.51
|
2.87
|
2882994.75
|
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|
-9.28
|
19.56
|
2008401.88
|
الصناعات الغذائية العربية-دومتى
|
0.36
|
11
|
1168363
|
القاهرة للزيوت والصابون
|
-1.18
|
9.23
|
1146015.42
|
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
|
-0.74
|
1.34
|
1128398.17
|
اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى
|
-2.67
|
9.47
|
1009345.23
|
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
|
-4.49
|
12.12
|
765059.75
|
الدوليه للمحاصيل الزراعيه
|
-1.47
|
2.68
|
457199.77
|
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
|
-6.93
|
8.87
|
407278.47
|
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
|
-1.68
|
5.84
|
406709.64
|
الاسماعيلية مصر للدواجن
|
-2.87
|
2.03
|
406527.1
|
القاهرة للدواجن
|
-9.39
|
6.08
|
360678.74
|
مطاحن ومخابز الاسكندرية
|
-2.81
|
14.2
|
319359.71
|
جهينة للصناعات الغذائية
|
-4.09
|
11.25
|
236275.3
|
مطاحن ومخابز شمال القاهرة
|
0.14
|
28.04
|
181111.5
|
المنصورة للدواجن
|
-3.26
|
5.04
|
115653.74
|
مطاحن مصر العليا
|
0.01
|
140
|
72100
|
مطاحن مصر الوسطي
|
0.93
|
43.45
|
41275
|
الشرقية الوطنية للامن الغذائي
|
-4.82
|
3.75
|
32912.21
|
الدلتا للسكر
|
0
|
15.64
|
28925.05
|
مطاحن وسط وغرب الدلتا
|
0
|
169.24
|
24704.5
|
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
|
0
|
1.8
|
20933.55
|
مصر للزيوت و الصابون
|
0
|
27.21
|
14848.17
|
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
|
0
|
22.78
|
11208.66
|
المصرية للدواجن
|
0
|
1.86
|
4624.77
|
مطاحن شرق الدلتا
|
0
|
136.47
|
4117.9
|
بنوك
|
البنك التجاري الدولي (مصر)
|
-0.59
|
82.37
|
44610137.35
|
بنك التعمير والاسكان
|
-0.31
|
49
|
7985591
|
بنك كريدي اجريكول مصر
|
-1.3
|
44
|
4268352
|
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
|
-2.01
|
15.6
|
2362133
|
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
|
-1.71
|
15.54
|
899436.33
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|
-1.34
|
9.58
|
600441.84
|
بنك البركة مصر
|
-1.22
|
15.4
|
544701.61
|
بنك قناة السويس
|
-4.5
|
8.07
|
268264.55
|
البنك المصري الخليجي
|
0
|
0.81
|
89957.377
|
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار
|
0
|
1.07
|
68284.41
|
بنك الكويت الوطنى - مصر
|
-9.24
|
39
|
51597
|
تكنولوجيا
|
راية القابضة للأستثمارات المالية
|
-2.49
|
8.6
|
206304.62
|
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
|
-0.79
|
7.53
|
101112.923
|
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
|
0
|
0.39
|
12400
|
خدمات مالية
( باستثناء البنوك )
|
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية
|
-0.96
|
3.08
|
45687126.84
|
المجموعه الماليه هيرمس القابضه
|
3.08
|
16.07
|
26743037.54
|
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
|
2.64
|
6.22
|
19099431.64
|
العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى
|
-3.41
|
0.85
|
10805311.08
|
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
|
0
|
0.2
|
4407896.2
|
القابضة المصرية الكويتية
|
0
|
1.21
|
3830434.331
|
حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1
|
0
|
0.81
|
1870002.52
|
بلتون المالية القابضة
|
3.83
|
10.03
|
1114372.3
|
سى اى كابيتال القابضه
|
-6.02
|
7.5
|
993112.9
|
الاهلي للتنمية والاستثمار
|
-5.9
|
8.14
|
573566.57
|
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية
|
-3.42
|
3.11
|
381592.19
|
النعيم القابضة للاستثمارات
|
0
|
0.41
|
320006.698
|
اوراسكوم كونستراكشون ليميتد
|
-0.95
|
138.82
|
288048.2
|
الملتقي العربي للاستثمارات
|
-4.1
|
16.38
|
205167.9
|
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
|
-0.02
|
43.99
|
141858.75
|
بى انفستمنتس القابضه
|
1.7
|
10.19
|
96315.02
|
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
|
-4.23
|
0.68
|
46834.42
|
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى
|
6.78
|
7.4
|
35699.47
|
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
|
-9.59
|
3.3
|
33293.28
|
الدلتا للتأمين
|
0
|
20
|
13380
|
المهندس للتأمين
|
0
|
12.34
|
12060
|
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة
|
0
|
2.05
|
10830.1
|
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
|
0
|
5.2
|
7685
|
العرفة للاستثمارات والاستشارات
|
0
|
0.18
|
3312.805
|
خدمات و منتجات
صناعية و سيارات
|
السويدى اليكتريك
|
1.22
|
179.91
|
12289730.64
|
الكابلات الكهربائية المصرية
|
-2.73
|
1.07
|
11034727
|
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف
|
0
|
0.46
|
1308054.855
|
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
|
-0.24
|
8.49
|
1179224.46
|
العربية المتحدة للشحن والتفريغ
|
-0.99
|
1
|
1094101.28
|
جى بى اوتو
|
1.68
|
5.45
|
897244.15
|
القناة للتوكيلات الملاحية
|
-2.95
|
9.55
|
488180.92
|
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|
-3.56
|
15.45
|
432280.11
|
الاهرام للطباعة و التغليف
|
-9.82
|
9.55
|
346729.3
|
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
|
-2.31
|
7.2
|
326140.55
|
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف
|
-9.98
|
22.36
|
240385
|
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
|
-6.09
|
2.16
|
48267.99
|
الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2
|
0
|
1.39
|
24722.04
|
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
|
0
|
0.24
|
13135
|
دلتا للطباعة والتغليف
|
0
|
8.69
|
7520
|
السويس للاكياس
|
0
|
25.58
|
736.02
|
رعاية صحية
و ادوية
|
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو
|
-0.43
|
114.01
|
23263040
|
ابن سينا فارما
|
-3.02
|
8.99
|
14685564.13
|
شركة مستشفي كليوباترا
|
-1.44
|
3.42
|
1914226.88
|
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل
|
-8.55
|
10.48
|
289810.7
|
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية
|
1.12
|
90
|
135000
|
العربية للادوية والصناعات الكيماوية
|
-4.99
|
26.06
|
130293
|
العبوات الطبية
|
-3.19
|
0.91
|
121505.96
|
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
|
-6.17
|
10.03
|
120007.5
|
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
|
-0.16
|
134.19
|
49784.42
|
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
|
0
|
0.64
|
12861.24
|
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية
|
0
|
44.24
|
6600
|
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|
0
|
3.16
|
6000
|
سياحة
و ترفيه
|
المصرية للمنتجعات السياحية
|
-1.17
|
1.69
|
11469311.27
|
الوادى للإستثمار السياحى
|
-3.74
|
7.2
|
5061313.93
|
اوراسكوم للتنمية مصر
|
-0.36
|
5.54
|
2597109.11
|
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
|
-2.1
|
6.52
|
1649775.56
|
رمكو لانشاء القرى السياحيه
|
-5.6
|
3.71
|
695576.55
|
شارم دريمز للاستثمار السياحى
|
-1.84
|
4.27
|
189128.56
|
جينيال تورز
|
4.57
|
2.06
|
60701.5
|
رواد السياحة - رواد
|
-0.11
|
8.99
|
37677
|
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
|
1.11
|
0.91
|
37490
|
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا
|
8
|
27
|
30508.7
|
مصر للفنادق
|
0
|
55
|
23631.95
|
غاز وبترول
|
الاسكندرية للزيوت المعدنية
|
1.28
|
11.06
|
21359293.3
|
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
|
-4.88
|
0.78
|
133219
|
كيماويات
|
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
|
-0.75
|
5.27
|
4011766.84
|
سيدى كرير للبتروكيماويات
|
1.63
|
23.76
|
3157576.97
|
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
|
-0.19
|
31.49
|
3116886.93
|
المالية و الصناعية المصرية
|
-3.62
|
9.59
|
2277405.95
|
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو
|
-2.7
|
85.42
|
613258.76
|
مصر لصناعة الكيماويات
|
0.22
|
13.62
|
64681
|
الدولية للأسمدة والكيماويات
|
-4.5
|
1.06
|
38780
|
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
|
0
|
30.86
|
17505.81
|
سماد مصر (ايجيفرت)
|
0
|
3.93
|
14818.8
|
مرافق
|
غاز مصر
|
-4.68
|
66.43
|
83697
|
منتجات منزلية
و شخصية
|
الشرقية - ايسترن كومباني
|
-4.29
|
86.17
|
18368016.36
|
النساجون الشرقيون للسجاد
|
-0.95
|
9.34
|
13248848.12
|
العربية لحليج الأقطان
|
4.15
|
2.26
|
12602911.06
|
النصر للملابس والمنسوجات - كابو
|
-3.66
|
1.58
|
1461952.63
|
العامة لمنتجات الخزف والصيني
|
-3.77
|
3.57
|
356272.26
|
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
|
-0.97
|
2.04
|
213043.87
|
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
|
0
|
1.98
|
15328.65
|
موارد
أساسية
|
حديد عز
|
-3.33
|
23.49
|
10248670.54
|
الحديد والصلب المصرية
|
-6.18
|
5.01
|
9634307.22
|
مصر للالومنيوم
|
2.38
|
37.89
|
7040785.44
|
العامة لصناعة الورق - راكتا
|
-3.7
|
8.86
|
729787.29
|
اسيك للتعدين - اسكوم
|
-3.15
|
7.68
|
249642.89
|
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية
|
-1.1
|
1039.51
|
144492.41
|
الالومنيوم العربية
|
-5.81
|
20.59
|
31914.85
|
مصر الوطنية للصلب - عتاقة
|
0
|
22.71
|
29324.9
|
موزعون
و تجارة تجزئة
|
بى اى جى للتجارة والاستثمار
|
1.27
|
0.8
|
267105.73
|
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
|
2.59
|
7.92
|
266127.49
|
القاهرة للخدمات التعليمية
|
-9.33
|
8.16
|
62383.2
|
أم بي للهندسةM.B
|
-3.64
|
0.53
|
34039.88
|
مصر للاسواق الحرة
|
-2.62
|
6.32
|
33885.2
|
العامة للصوامع والتخزين
|
-0.83
|
39.57
|
30470
|
المصرية لنظم التعليم الحديثة
|
0
|
1.24
|
27730
|
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية
|
0
|
5.99
|
11500
|
الإجمالي
|
191
|
|
|