أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

البورصة المصرية
البورصة المصرية
أخبار متعلقة
small-img
أسعار أكثر الأسهم تراجعًا بجلسة الأحد
small-img
أسعار الأسهم العالمية تسجل معدلات قياسية.. والبترول يتراجع
small-img
انتعاش أسعار الذهب بعد هبوط الدولار والأسهم
small-img
هبوط الأسهم ينعش أسعار الذهب
البورصة المصرية

شروق وليد

أسعار الأسهم في البورصة المصرية بجلسة، اليوم الإثنين، والتي شهدت هبوط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.8%.

اسم القطاع

اسم الورقة المالية

نسبة
التغير

سعر
الإقفال

قيمة
التداول

اتصالات

جلوبال تيلكوم القابضة

-0.28

3.62

27372475.32

اوراسكوم للاستثمار القابضه

-3.13

0.62

20290519.48

المصرية للاتصالات

-0.79

12.48

12863301.97

اعلام

المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى

-0.98

5.03

362940.39

التشييد
و مواد البناء

العربية للاسمنت

-1.74

5.08

5017339.25

الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

-4.17

0.69

3002785.86

جنوب الوادى للاسمنت

-5.26

2.88

2617562.91

اسمنت بورتلاند طرة المصرية

-3.33

15.95

1002494.82

الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى

-4.46

1.07

955316.63

المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )

-3.25

6.55

734293.82

العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره

-1.5

11.19

517701.2

العربية للخزف - سيراميكا ريماس

-1.02

1.94

236775.2

العربية للمحابس

-6.15

1.22

173450.69

مصر بنى سويف للاسمنت

-0.87

22.8

156689.2

مصر للاسمنت - قنا

-3.36

16.39

132430.16

اسمنت سيناء

-9.65

10.2

116237.31

السويس للاسمنت

-2.68

18.13

109813.9

(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود

-4.35

0.88

105244.84

شركة النصر للأعمال المدنية

0.1

20.49

62493.5

البويات والصناعات الكيماوية - باكين

-1.25

32.29

38753

الاسكندرية لاسمنت بورتلاند

0

5.99

6550

روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك

0

6.74

4219

اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية

0

28.35

1425

العقارات

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

-0.56

10.61

25133720.46

السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك

-1.35

20.51

16287565.77

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

-1.7

26.04

13636042.82

الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول

-3.93

2.2

10586880.43

بالم هيلز للتعمير

-2.61

2.61

8988981.26

مدينة نصر للاسكان والتعمير

-2

7.35

8738333.06

مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب

-4.95

0.96

4832385.26

مينا للاستثمار السياحي والعقاري

-4.23

2.04

2978267.27

إعمار مصر للتنمية

-0.25

4

1343736.4

المتحدة للاسكان والتعمير

-2.78

3.5

851259.7

الشمس للاسكان والتعمير

-1.67

5.9

563346

الاستثمار العقاري العربي - اليكو

-3.08

0.63

430785.42

التعمير والاستشارات الهندسية

-3.93

12.22

396898.13

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

-3.05

1.59

318475.5

المصريين للاسكان والتنمية والتعمير

-4.39

2.18

269691.69

شمال افريقيا للاستثمار العقارى

-1.63

1.21

236853.21

الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة

-3.16

5.52

143523.85

العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

-1.74

5.66

87084

الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

-4.91

8.14

61443.55

العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير

0

14

24198.86

العبور للاستثمار العقارى

0

6.96

20785

وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي

0

12.83

17908

القاهرة للاسكان والتعمير

0

15

11059.5

اراب للتنمية والاستثمار العقاري

0

0.38

10700.04

العالمية للاستثمار والتنمية

0

7.99

9906

المجموعه المصريه العقاريه

0

7.96

8000

يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى

0

6.47

6088.5

العربية لاستصلاح الاراضي

0

9.77

1955.54

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

0

9.45

49.45

أغذية
و مشروبات

عبور لاند للصناعات الغذائية

0.27

18.55

10613197

اجواء للصناعات الغذائية - مصر

5.51

2.87

2882994.75

النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

-9.28

19.56

2008401.88

الصناعات الغذائية العربية-دومتى

0.36

11

1168363

القاهرة للزيوت والصابون

-1.18

9.23

1146015.42

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

-0.74

1.34

1128398.17

اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى

-2.67

9.47

1009345.23

المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

-4.49

12.12

765059.75

الدوليه للمحاصيل الزراعيه

-1.47

2.68

457199.77

الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)

-6.93

8.87

407278.47

شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)

-1.68

5.84

406709.64

الاسماعيلية مصر للدواجن

-2.87

2.03

406527.1

القاهرة للدواجن

-9.39

6.08

360678.74

مطاحن ومخابز الاسكندرية

-2.81

14.2

319359.71

جهينة للصناعات الغذائية

-4.09

11.25

236275.3

مطاحن ومخابز شمال القاهرة

0.14

28.04

181111.5

المنصورة للدواجن

-3.26

5.04

115653.74

مطاحن مصر العليا

0.01

140

72100

مطاحن مصر الوسطي

0.93

43.45

41275

الشرقية الوطنية للامن الغذائي

-4.82

3.75

32912.21

الدلتا للسكر

0

15.64

28925.05

مطاحن وسط وغرب الدلتا

0

169.24

24704.5

الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي

0

1.8

20933.55

مصر للزيوت و الصابون

0

27.21

14848.17

مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

0

22.78

11208.66

المصرية للدواجن

0

1.86

4624.77

مطاحن شرق الدلتا

0

136.47

4117.9

بنوك

البنك التجاري الدولي  (مصر)

-0.59

82.37

44610137.35

بنك التعمير والاسكان

-0.31

49

7985591

بنك كريدي اجريكول مصر

-1.3

44

4268352

مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر

-2.01

15.6

2362133

بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية

-1.71

15.54

899436.33

البنك المصري لتنمية الصادرات

-1.34

9.58

600441.84

بنك البركة مصر

-1.22

15.4

544701.61

بنك قناة السويس

-4.5

8.07

268264.55

البنك المصري الخليجي

0

0.81

89957.377

بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار

0

1.07

68284.41

بنك الكويت الوطنى - مصر

-9.24

39

51597

تكنولوجيا

راية القابضة للأستثمارات المالية

-2.49

8.6

206304.62

المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)

-0.79

7.53

101112.923

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

0

0.39

12400

خدمات مالية
( باستثناء البنوك )

القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية

-0.96

3.08

45687126.84

المجموعه الماليه هيرمس القابضه

3.08

16.07

26743037.54

بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية

2.64

6.22

19099431.64

العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى

-3.41

0.85

10805311.08

(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب

0

0.2

4407896.2

القابضة المصرية الكويتية

0

1.21

3830434.331

حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1

0

0.81

1870002.52

بلتون المالية القابضة

3.83

10.03

1114372.3

سى اى كابيتال القابضه

-6.02

7.5

993112.9

الاهلي للتنمية والاستثمار

-5.9

8.14

573566.57

المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية

-3.42

3.11

381592.19

النعيم القابضة للاستثمارات

0

0.41

320006.698

اوراسكوم كونستراكشون ليميتد

-0.95

138.82

288048.2

الملتقي العربي للاستثمارات

-4.1

16.38

205167.9

السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

-0.02

43.99

141858.75

بى انفستمنتس القابضه

1.7

10.19

96315.02

EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية

-4.23

0.68

46834.42

وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى

6.78

7.4

35699.47

القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية

-9.59

3.3

33293.28

الدلتا للتأمين

0

20

13380

المهندس للتأمين

0

12.34

12060

شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة

0

2.05

10830.1

A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس

0

5.2

7685

العرفة للاستثمارات والاستشارات

0

0.18

3312.805

خدمات و منتجات
صناعية و سيارات

السويدى اليكتريك

1.22

179.91

12289730.64

الكابلات الكهربائية المصرية

-2.73

1.07

11034727

الخدمات الملاحية والبترولية  - ماريديف

0

0.46

1308054.855

الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون

-0.24

8.49

1179224.46

العربية المتحدة للشحن والتفريغ

-0.99

1

1094101.28

جى بى اوتو

1.68

5.45

897244.15

القناة للتوكيلات الملاحية

-2.95

9.55

488180.92

الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

-3.56

15.45

432280.11

الاهرام للطباعة و التغليف

-9.82

9.55

346729.3

المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)

-2.31

7.2

326140.55

الشروق الحديثة للطباعة و التغليف

-9.98

22.36

240385

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك

-6.09

2.16

48267.99

الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2

0

1.39

24722.04

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

0

0.24

13135

دلتا للطباعة والتغليف

0

8.69

7520

السويس للاكياس

0

25.58

736.02

رعاية صحية
و ادوية

المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو

-0.43

114.01

23263040

ابن سينا فارما

-3.02

8.99

14685564.13

شركة مستشفي كليوباترا

-1.44

3.42

1914226.88

النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل

-8.55

10.48

289810.7

مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية

1.12

90

135000

العربية للادوية والصناعات الكيماوية

-4.99

26.06

130293

العبوات الطبية

-3.19

0.91

121505.96

ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية

-6.17

10.03

120007.5

الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية

-0.16

134.19

49784.42

الدولية للصناعات الطبية ايكمي

0

0.64

12861.24

القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية

0

44.24

6600

سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

0

3.16

6000

سياحة
و ترفيه

المصرية للمنتجعات السياحية

-1.17

1.69

11469311.27

الوادى للإستثمار السياحى

-3.74

7.2

5061313.93

اوراسكوم للتنمية مصر

-0.36

5.54

2597109.11

جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى

-2.1

6.52

1649775.56

رمكو لانشاء القرى السياحيه

-5.6

3.71

695576.55

شارم دريمز للاستثمار السياحى

-1.84

4.27

189128.56

جينيال تورز

4.57

2.06

60701.5

رواد السياحة - رواد

-0.11

8.99

37677

مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

1.11

0.91

37490

بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا

8

27

30508.7

مصر للفنادق

0

55

23631.95

غاز وبترول

الاسكندرية للزيوت المعدنية

1.28

11.06

21359293.3

مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية

-4.88

0.78

133219

كيماويات

الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

-0.75

5.27

4011766.84

سيدى كرير للبتروكيماويات

1.63

23.76

3157576.97

ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

-0.19

31.49

3116886.93

المالية و الصناعية المصرية

-3.62

9.59

2277405.95

مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو

-2.7

85.42

613258.76

مصر لصناعة الكيماويات

0.22

13.62

64681

الدولية للأسمدة والكيماويات

-4.5

1.06

38780

كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

0

30.86

17505.81

سماد مصر (ايجيفرت)

0

3.93

14818.8

مرافق

غاز مصر

-4.68

66.43

83697

منتجات منزلية
و شخصية

الشرقية - ايسترن كومباني

-4.29

86.17

18368016.36

النساجون الشرقيون للسجاد

-0.95

9.34

13248848.12

العربية لحليج الأقطان

4.15

2.26

12602911.06

النصر للملابس والمنسوجات - كابو

-3.66

1.58

1461952.63

العامة لمنتجات الخزف والصيني

-3.77

3.57

356272.26

العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب

-0.97

2.04

213043.87

الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)

0

1.98

15328.65

موارد
أساسية

حديد عز

-3.33

23.49

10248670.54

الحديد والصلب المصرية

-6.18

5.01

9634307.22

مصر للالومنيوم

2.38

37.89

7040785.44

العامة لصناعة الورق - راكتا

-3.7

8.86

729787.29

اسيك للتعدين    -  اسكوم

-3.15

7.68

249642.89

العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية

-1.1

1039.51

144492.41

الالومنيوم العربية

-5.81

20.59

31914.85

مصر الوطنية للصلب - عتاقة

0

22.71

29324.9

موزعون
و تجارة تجزئة

بى اى جى للتجارة والاستثمار

1.27

0.8

267105.73

ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية

2.59

7.92

266127.49

القاهرة للخدمات التعليمية

-9.33

8.16

62383.2

أم بي للهندسةM.B

-3.64

0.53

34039.88

مصر للاسواق الحرة

-2.62

6.32

33885.2

العامة للصوامع والتخزين

-0.83

39.57

30470

المصرية لنظم التعليم الحديثة

0

1.24

27730

اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

0

5.99

11500

الإجمالي

191

 

 

 

 

 

البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا