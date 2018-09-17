الري: توقيع منحة إنقاذ الدلتا من الغرق قريبا

أمواج مرتفعة ورياح

المال -خاص



أكد الدكتور، محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه قبل نهاية الشهر الجاري سيتم توقيع اتفاقية منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والتي تقدر بقيمة 31.5 مليون دولار، بهدف لحماية المناطق الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية التي قد تؤدي لغرق الدلتا بمياه البحار.



وأوضح أن هذا المشروع سيستغرق تنفيذه 7 سنوات.



وأوضح أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالمناطق الساحليه لوسط و شرق و غرب الدلتا والتى تضم محافظات ( بور سعيد – دمياط – الدقهليه – كفرالشيخ – البحيرة)



وأوضحت والتى تعتبر من أكثر الأماكن تضرراً بالمخاطر الناجمه عن التغيرات المناخيه و إرتفاع منسوب سطح البحر نظراً لإنحفاض مناسيب الارض الطبيعة لتلك المناطق علاوة على هبوط سطح الأر



وأشار إلى إنه يتركز بهذه المنطقة عدد كبير من السكان و الصناعات و البنية التحتية و الزراعه والسياحه ومشروعات التنمية علي إمتداد الاراضي الساحليه الشماليه المنخفضه



وقال " تعتبر دلتا نهر النيل من الأراضي الزراعية الخصبة التى يجب المحافظة عليها . وتشكل دلتا النيل أكثر من 50٪ من النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال الزراعة والصناعة والسياحة ومصائد الأسماك".



وتابع "ونظراً لما تسببه العواصف الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع المد والجزر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر إلى فيضانات ساحلية تؤدى الى غرق المناطق المنخفضة سنويا فقد تعطل استغلال المناطق الساحلية المنخفضة شمال الطريق الدولى بمحافطات دلتا نهر النيل والتى تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع مياه سطح البحر فى أعمال التنمية والأستثمار لعقود طويلة"



وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى قيام وزارة الموارد المائية و الرى بتنفيذ خطه لحماية جميع المناطق الساحليه المعرضه للنحر وتراجع خط الشاطئ باستثمارات تقدر بحوالى 3 مليار جنيه بالاضافة إلى توفير مصادر اخرى للتوسع فى تمويل تلك المشروعات بتلك المناطق.



وقال الوزير: "تم الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضرراً من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخبة وإرتفاع سطح البحر بطول حوالى 70 كم باستخدام أنواع من الحمايات تتلائم مع البيئة الطبيعة للمنطقةالساحلية، .ومن المنتظر التوقيع على هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري"



