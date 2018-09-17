انخفاض أسعار الفاكهة بالأسواق بعد أسبوعين من الارتفاع

الخضراوات والفواكه

الصاوي أحمد



تراجعت أسعار الفاكهة، في الأسواق، اليوم الاثنين، مقارنة بما قبل أسبوعين بسبب زيادة المعروض منها، طبقا لتجار.



وانخفض سعر مانجو "الزبدية " لـ20 جنيها بدلا من 25 و"العويسي" بـ30 جنيها، والعنب "كرومسون " تراجع من 12 جنيها إلي 7.5، والتين تراجع لـ12 جنيها بدلا من 15 جنيها، والكمثري بـ12 جنيها بدلا من 15 جنيها طبقا للمصادر ذاتها.



وأوضح التجار أن سعر المانجو الفص 50 جنيها، والبلح الرملي الأصفر 5، والأحمر 7.5 جنيها، والرمان 7.5 جنيها، والبلح البارحي 25 جنيها في المتوسط والتفاح 25 جنيها، والخوخ 25 جنيها، والبرقوق 25 والتين 12جنيها.



وسجل سعر الطماطم 8 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات.



وارتفع الخيار من 6 إلى 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 5 جنيها، فيما استقرت أسعار البطاطس عند 7 جنيهات والفلفل الرومي عند السعر ذاته



واستقر البصل عند 5 جنيهات، والجزر 8 ، والفلفل الألوان عند 24 والبامية 15 والملوخية جنيهين للربطة وثبت سعر الليمون عند 8 جنيهات، والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 وربطة الخضرة نصف جنيه.

