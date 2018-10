الاستعانة بتحالف دولي يضم شركة تابعة لإعلام المصريين للترويج للسياحة

حوار وزيرة السياحة رانيا المشاط للمال





دعاء محمود



أعلنت وزارة السياحة عن قيامها بالاستعانة بتحالف مصري -دولي، يضم مجموعة شركات ذات خبرة وتجارب ناجحة في الترويج لدول سياحية كبرى، ليتولى هذا التحالف ملف الترويج لمصر في الخارج.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة والذي ستعلن عنه وزارة السياحة قريبا والذي يتضمن عدة محاور على رأسها تطوير اليات التسويق والترويج للسياحة المصرية لتواكب التغييرات السريعة والمتلاحقة عالميا في هذا المجال.



وأشارت الوزارة إلى أنه عن طريق هذا التحالف ستكون آليات الترويج والتسويق أكثر مرونة، وستتم الاستعانة بتقنيات حديثة وأساليب مبتكرة تسهم في تحقيق متطلبات كل سوق سياحية على حدة.



وأوضحت أن الجانب الدولي في هذا التحالف سيمثله شبكة تواصل الشرق الأوسط MCN وهي من أذرع المجموعة العالمية (The Interpublic Group Of Companies Inc. IPG) المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان والإعلام والعلاقات العامة وإدارة الأزمات، والتي نفذت العديد من الحملات الترويجية الناجحة لأكبر العلامات التجارية حول العالم، كما أن لها باعا طويلا ونجاحات عديدة في التسويق السياحي لكثير من الدول والأسواق التي عملت فيها مثل المغرب وإسبانيا واليونان وتايلاند والمكسيك، وتعد شبكة MCN الأكثر انتشارا بتواجدها في أكثر من 120 دولة.



أما الجانب المصري في التحالف فستمثله شركة سينرجي، من خلال الشراكة التي تمت بينها وبين شبكة MCN.



جدير بالذكر أن هذا التحالف، والذي ستتم إدارته من مصر، ستكون له أذرع ترويجية في جميع الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، بالإضافة إلى الأسواق الجديدة والواعدة لزيادة الحركة الوافدة منها.



وقالت سيتم الإعلان عن تفاصيل التحالف وعن بعض ملامح خطة الوزارة الترويجية خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٨، وسيدعى إليه وسائل الإعلام المحلية والدولية.



وكانت وزارة السياحة قد عرضت في أكثر من مناسبة بعض ملامح الخطة الترويجية الجديدة لمصر، والتى تتضمن إطلاق الحملة تحت شعار P 2 P )) " People 2 People " ليتعرف العالم أكثر على الشعب المصري وإبداعات شبابه فى مختلف المجالات في الفن والموسيقى والثقافة والرياضة والعلوم وغيرها، كما ستشمل بشكل أساسى ايضا الترويج لافتتاح للمتحف المصرى الكبير تحت شعار "المتحف المصري الكبير ٢٠٢٠ "GEM 2020"، وتعمل الوزارة كذلك على صياغة اجندة مصر الترفيهية على مدار العام من خلال وجود أحداث ومهرجانات عالمية ، كما ستتضمن الخطة الترويجية للوزارة الدعاية لكل مقصد سياحي على حدى، وذلك من خلال خلق علامات تجارية لكل مقصد.