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130.00 لحم ضاني

استثمار

أحمد هيكل: القلعة استثمرت 18.6 مليار جنيه العام الماضي في الطاقة والتكرير

أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة
أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة
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أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة

أحمد عاشور:

قال أحمد هيكل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القلعة، إن المجموعة استثمرت 18.6 مليار جنيه العام الماضي في مجالات الطاقة والتكرير والطاقة الشمسية بنبان، أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم، بالإضافة إلى نشاط الشركة في توصيل الغاز للمنازل وافتتاح 10 محطات بنزين، وفي إدارة المخلفات، والفحم والنقل النهري والثروة الحيوانية والطباعة.

جاءت تصريحات "هيكل"، لـ"المال"، على هامش مؤتمر إطلاق المسئولية المجتمعية الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم.

وأعلن هيكل أن مجموعته والشركات التابعة لها تتصدر قائمة الشركات في أداء المسئولية الاجتماعية سنويا، سواء في مجال حماية البيئة أو التعليم، أو غيرها من المجالات.
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