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سيــارات
المنصور للسيارات تحصد 825 مليون جنيه من شيفروليه أوبترا
الإثنين 17 سبتمبر 2018 05:03 م
شيفروليه أوبترا 55
أخر الأخبار
شيفروليه أوبترا 55
أحمد شوقي
حصدت شركة المنصور للسيارات نحو 825 مليون جنيه من سيارتها شيفروليه أوبترا، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك، فإن أوبترا باعت 3730 وحدة خلال 7 أشهر الأولى من 2018؛ بمتوسط سعر 228.5 ألف جنيه للسيارة.
الجدير بالذكر أن شيفروليه أوبترا تحتل المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في مصر بحصة سوقية 5.3% من المبيعات الاجمالية للسوق البالغة 69.9 ألف وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
وكانت السيارة تحتل المركز الثاني بالقائمة في يناير 2018، لكنها تراجعت لصالح منافسين آخرين لتأتي في المقدمة: نيسان صني، ثم هيونداي فيرنا بالمركز الثاني، وشقيقتها توسان التي حلت في المركز الربع.
وارتفعت مبيعات السيارة بواقع 1491 وحدة منذ بداية 2018 وحتى نهاية يوليو الماضية لتصل إلى 3730 وحدة مقابل 2239 خلال الفترة نفسها من 2017 بارتفاع 67%.
جدير بالذكر أن المبيعات الإجمالية للسيارة خلال العام الماضي بلغت 4770 وحدة.
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