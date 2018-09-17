أحمد أبو هشيمة: قمنا بإعادة إعمار 14 قرية بالتنسيق مع الحكومة

أحمد أبو هشيمة

المال- خاص



قال رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، إن مجموعة حديد المصريين التي يترأسها تنفذ بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا بمصر، في إطار المسئولية المجتمعية التي توليها المجموعة أهمية كبرى.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم بوزارة الاستثمار بحضور الدكتورة سحر نصر وزرة الاستثمار والتعاون الدولى ونخبة من رجال الاستثمار والصناعة المصريين والأجانب لعرض إحصائيات الاستثمار في مصر خلال السنة المالية 2017/2018 وأكثر الشركات المستثمرة فى مصر



وأوضح أن هذه المبادرة نفذت 14 قرية بمختلف محافظات مصر، وسيتم قريبا افتتاح القرية الـ١٥، وهي الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.



وأشار إلى أن هذه المبادرة من أهم المبادرات في مصر، لأن المجموعة ذهبت إلى قرى لا يسمع أحد عنها شيئا.



وأضاف أن المجموعة نفذت أيضا بالتعاون مع وزارة الداخلية مبادة إعادة إعمار دور رعاية الأيتام وأطفال الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، بالإضافة إلى أنه هناك مبادرة سيتم الإعلان عنها قريبا هي مبادرة YLF، وهي لتأهيل الكوادر شبابية التي تتوافر فيها مهارات القيادة.

