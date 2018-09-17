وزارة النقل تستفيد من مبادرة الحزام والطريق عبر 6 خطوات.. تعرف عليها





5ـ مشـروع إقامـة تكتـل بحـري مصـري Maritime Egyptian cluster، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي يهـدف بالاساس إلـى تطـوير الصـناعة البحريـة وتعزيـز قـوة القطاعـات والانشـطة مـن خــــلال مشـــــاركة كـــــل الكيانـــــات العاملـــــة بالصـــــناعة البحريـــــة بمصــــر، مــــا يـــنعكس بصـــورة طرديــــة علــــى الاقتصاد القومى.

قالت وزارة النقل إنها تعمل على عدد من الخطوات التنفيذية لتعزيز مساهمة قطاع النقل البحرى والموانئ المصرية للالستفادة من مبادرة الحزام والطريق،واوضحت الوزارة فى بيان لها ان تلك الخطوات تتمثل فى:1 ـ تطوير ورفع كفاءة الموانئ: إتساقا مع رؤية مصر 2030 وفى إطار تنفيذ أهداف إستراتيجية النقل البحري المصري التى تهدف لتطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية ارتكازا على تحليل الوضع الحالى للموانئ البحرية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة لتحقيق التكامل فيما بينها.تم توقيع عقد إعداد دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية حتى 2030 بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحري فى يونيو.2018.2ـ تعظيم دور الموانئ المصرية ذات الصلة بطريق الحرير بحيث تكون محورا استثماريا وخاصة تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والنقل متعدد الوسائط.3ـ ربط الموانئ المصرية ( البحرية والبرية والجافة) بمناطق الإستثمار بإستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل برؤية متكاملة.4ـ تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة بتطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات لتيسير الستثمار فى هذاالمجال الحيوى .





6ـ تنظــــيم سلســــلة مــــن النــــدوات لتســــويق الفــــرص الاســــتثمارية بالموانئ المصرية والمنطقة الاقتصادية لجذب المستثمرين من الشركات والتحالفات الملاحية.وتسعى الصين لتعظيم الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق لمضاعفة تجارتها مع الدول العربية من240 مليار دولار العام الماضى إلى 600 مليار دوالر خلال السنوات المقبلة، كما تستهدف رفع رصيدها من الاستثمار غير المالى فى الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال العشرة سنوات القادمة، بالاضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020 ،حيث يربط طريق الحرير معظم الدول العربية بهدف دفع نواحي التنمية، ويتطلب ذلك:1.التنســـــــــيق السياســـــــــي بالتشـــــــــاور حـــــــــول الاسـتراتيجيات والسياسـات الخاصـة بالتنميـة الاقتصـــادية و رســـم الخطـــط وآليـــات التنفيـــذ للتعاون العربي2 - ربط الطـرق العـابرة للحـدود واتخـاذ خطـوات تدريجيــــة لـــربط شــــبكة النقــــل والمواصـــلات العربيــــــة بشــــــبكات الطـــــرق بآســـــــيا بأوروبـــــــا وإفريقيا.3 - ميكنـة الاجـراءات التجاريـة لتسـهيل التجـارة والاســــتثمار والعمـــــل علـــــى إزالـــــة الحــــواجز التجاريـــة والاســـتثمارية ورفــــع ســـرعة الــــدورة الاقتصـادية بمـا يـؤدي إلـى الاسـتخدام الامثـل لمقومــات الــدول العربيــة الواقعــة فــي مبــادرة الحزام والطريق.4- تـــــداول العمـــــلات مـــــن خـــــلال عمـــــل المقاصـــــة بالعملات المحلية لتعزيـز التعـاون النقـدي الثنـائي والمتعـــــدد الأطـــــراف وإنشـــــاء مؤسســـــات ماليـــــة للتنميــة الاقليميــة، و تجــدر الاشــارة أن مصــر قــد اعتمـــدت اليـــوان الصـــيني ضـــمن ســـلة عمـــلات رســــوم عبــــور قنــــاة الســــويس والبنــــك المركــــزي المصري، هـذا وقـد وقـع البنـك المركـزي المصـرى أيضــــا صــــفقة تبــــادل عمــــلات ثنائيــــة مــــع بنــــك الشعب الصيني فى ديسمبر 2017.5 - إنشـاء التكتـل البحـري العربـي لتعظـيم الاسـتفادة من مبادرة الحزام والطريق وتسهيل التجارة البينية للــــــدول العربيــــــة والتبــــــادل التجــــــاري الاقليمــــــي والعالمي (تنفيذا لقرار الجلسـة رقـم 60 للمكتـب التنفيــــذى لمجلــــس وزراء النقــــل العــــرب أبر يــــل 2018وأشارت الوزارة إلى أأهمية تعظيم دور الموانئ البحرية العربية ذات الصلة بمبادرة الحزام والطريق بحيث تكون محورا استثماريا بالاضافة إلي كونهامعبرا للطريق، وذلك من خلال :1 - .تشكيل مجموعة عمل من الموانئ العربية ذات الصلة بطريق الحرير لتحديد المشروعات الحالية والفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في مجال النقل البحري والطرق والسكك الحديدية وإنشاء مناطق حرة ولوجسيتية وموانىء جافة، بما يساهم في تحقيق مصالح الدول العربية.2- ضرورة التنسيق بين الدول العربية للوصول لرؤية موحدة تكاملية غير تنافسية للمشروعات الاستثمارية لعرضها على الجانب الصيني لجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق أقصى استفادة من مبادرة الحزام والطريق من خلال اتحاد الموانئ العربية.3 .اتخــــاذ الاجـــراءات التنفيذيــــة لانشــــاء التكتــــل Arab Maritime Cluster العربـي البحـري بهـدف تطـوير الصـناعة البحريـة وتعزيـز قـوة كافـة القطاعـــات و الكيانـــات العاملـــة بهـــا ممـــا يعــزز المشاركة الفعالة في مبادرة الحزام والطريق.