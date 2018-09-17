تعرف على رد الكهرباء فى مخالفات فساد بقيمة 1.5 مليار جنيه

وزارة الكهرباء والطاقة 77

عمر سالم



كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الوزارة قامت باسترداد مستحقاتها لدى إحدى الوزارات السيادية، والتى تصل لنحو 1.1 مليار جنيه، وقامت النيابة الإدارية بالتحقيق في القضية مؤخرا.



ونشرت بعض وسائل الإعلام أن النيابة الإدارية قامت بالتحقيق مع 4 متهمين سابقين في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في قضية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات والإهمال والتقصير فى تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء بحوالى مليار ونصف المليار جنيه.



والمتهمون هم مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقاً)، مدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مدير إدارة تحصيل الحكومة بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء رئيس قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقاً).



وأشار المصدر فى تصريحات لـ"المـال" إلى أن الوزارة قامت بعمل تسوية ومصادقة مع الوزارة السيادية سالفة الذكر، كما أن استهلاك الوزارات والجهات الحكومية لا يتم تحصيله يدويا وإنما يتم عمل تسويات أو عن طريق تحويل فى الحسابات المالية، وبالتالى فإن المتهمين لم يحصلوا على أى تربح.



وقال مصدر فى القابضة لكهرباء مصر، إن الوزارة لم تتدخل فى التحقيقات، وتقوم بإحالة أى قضايا أو مخالفات إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها، وعدم التستر عليها.



وأوضح المصدر لـ"المـال" أن المتهمين مسئولين سابقين، كما أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات التى تراها النيابة أو الجهة المسئولة عن التحقيق، موضحًا أن الجهة السيادية اعترفت بالاستهلاك وقامت بالتصديق عليه، والكهرباء حصلت على كافة مستحقاتها كاملة.



وتوقع المصدر أن تكون تلك القضية كيدية، ولكن يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل كامل.



وكشفت التحقيقات، قيام المتهم الأول، مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالاشتراك فى تزوير كتاب (مصادقة) منسوب صدوره إلى إدارة من إدارات إحدى الوزارات تضمن قيمة المبالغ المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على تلك الإدارة، نتيجة استهلاكها من الكهرباء بإجمالى مبلغ ما يزيد عن "تسعمائة مليون جنيه"، على خلاف الحقيقة، وذلك سترا لواقعة عدم اتخاذه إجراءات المصادقة على كامل مديونية تلك الوزارة.