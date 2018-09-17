وزير التجارة: تشكيل فريق عمل للنهوض بالصناعات اليدوية

عمرو نصار 11





محمد ريحان



أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، باعتبارها أحد أهم الصناعات ذات الهوية الوطنية، والتى لها بعد اجتماعى وثقافى كبير.



وأوضح أن الوزارة تستهدف تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة فى محافظات مصر، وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن.



وقال إن الوزارة ستقوم بتشكيل فريق عمل لتنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعات يضم الكيانات المعنية مثل غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية فضلاً عن الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير برئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات مسعد عمران، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية هشام الجزار، حيث تناول اللقاء بحث النهوض بقطاع الصناعات اليدوية والحرفية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.



وشارك فى اللقاء المهندس حسام فريد، مستشار الوزير لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والدكتورة عقيلة رفعت، استشارى الصناعات اليدوية والحرفية.



وأوضح الوزير أن خطة العمل سترتكز على الارتقاء بجودة المنتجات اليدوية المصرية وربطها بتصميمات مميزة، إلى جانب رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية، الأمر الذي يتطلب العمل على رفع المهارات الفنية والتدريبية لكل من الحرفيين، والمصممين، والمصدرين العاملين بالقطاع، مشيراً إلى حرص الوزارة على التوسع فى هذه الصناعات ليس فقط فى التجمعات الصناعية وإنما داخل كل بيت بهدف توفير فرص عمل أمام الشباب والفتيات بكل المحافظات.



وأشار نصار إلى أن الخطة ستركز أيضاً على خلق آليات تسويقية لترويج وتسويق منتجات الصناعات اليدوية داخل السوق المحلية وأيضاً فى الأسواق الخارجية بهدف زيادة القدرة التصديرية للمنتجات الحرفية، خاصة أنها تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصرى، لاعتمادها وبشكل كبير على الخامات المحلية.



