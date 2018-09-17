كل ما تود معرفته عن مبادرة الحزام والطريق

انحسار الجليد

المال ـ خاص:



تم الإعلان عن مبادرة تحمل اسم (حزام واحد طريق واحد One Belt One (OBOR (Road للمرة الأولى في عام 2013، وهي استراتيجية تنموية طرحها الرئيس الصيني لإعادة إنشاء شبكة الممرات البحرية القديمة لخلق طريق الحرير البحري لتعزيز الربط الدولي ودعم حركة التجارة الدولية مرورا بـ65 دولة.



تتضمن هذه المبادرة فرعين رئيسيين، وهما حزام طريق الحرير الاقتصادي البري، ووطريق الحرير البحري،

وينقسم الطريق البري إلى 6 ممرات بالاضافة إلى طريق الحرير البحري:



1 .الجسر البري الاوراسي الجديد الذي يمتد من غربي الصين الى روسيا الغربية.

2 .ممر الصين - مونغوليا - روسيا الذي يمتد من شمالي الصين الى الشرق الروسي.

3 .ممر الصين - آسيا الوسطى - آسيا الغربية الذي يمتد من غربي الصين الى تركيا.

4 .ممر الصين - شبه جزيرة الهند الصينية الذي يمتد من جنوبي الصين الى سنغافورة.

5 .ممر الصين - باكستان الذي يمتد من جنوب غرب الصين إلي باكستان

6.ممر بنغالديش - الصين - الهند - ميانمار الذي يمتد من جنوبي الصين الى الهند.



7 .طريق الحرير البحري ويبدأ من فوجو فى الصين ويمر عبر فيتنام وأندونسيا وبنجالديش والهند وسيريالنكا وجزر الملديف وشرق أفريقيا على طو ل الساحل الافريقى إلى البحر الاحمر وعبر قناة السويس إلى البحر المتوسط الذي يمتد من الساحل الصيني عبر سنغافورة والهند باتجاه البحر المتوسط.بعد المرور على أثينا وينتهى الطريق فى موانئ إيطاليا.



آلية تمويل مشروع طريق الحرير :



إنشاء البنك الاسيوي: انضمت دول كثيرة الى البنك الاسيوي الذي اقترحت الصين تأسيسه في عام 2013، وذلك للإستثمار في البنية التحتية، وصرحت بكين في عام 2015 إن أكثر من 160مليار دولار من الاستثمارات هي قيد الدراسة أو التنفيذ بتمويل من البنك.



إنشاء صندوق لطريق الحرير: تـم تأسـيس صـندوق طريـق الحريـر فـي بكـين فـي 29 ديسمبر 2014

الصــندوق يعــد شــركة ذات مســئولية محــدودة تــم تأسيسـها وفقـا لقـانون الشـركات بجمهوريـة الصـين الشعبية.

• يهـدف الصـندوق إلـى التنميـة والاسـتثمار متوسـط وطويـــل الاجـــل وهـــو مخصـــص للتـــرويج لمبـــادرة ومشـروعات الطريـق والحـزام فـي الـدول والمنـاطق ذات الصلة من أجل ضمان الاستدامة المالية.



• رأســمال الصــندوق 40مليــار دولار، لا يوجــد أي جـزء مـن رأس مـال الصـندوق ممـول مـن صـناديق من منح أو مساعدات أجنبية.

• يعمــل الصــندوق وفقــا لمبــادئ الســوق ويســتثمر بصــفة أساســية فــي الاصــول وأيضــا في القروض والتسهيلات والتمويلات

•الرؤية المصرية لتحقيق الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق تعتبر مصر "لاعب رئيسى" فى مبادرة الحزام والطريق فموقعها الجغرافي المتميز يجعلها قادرة على تقديم الخدمات اللوجيستية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، تعد قناة السويس بوابة طريق الحرير البحري إذ أنها الممر الملاحي الرئيسي الذي يربط الشرق بالغرب ومن ثم فهو لا غنى عنه لمرور التجارة المنقولة عبر هذا الطريق و المتجهة إلى أوروبا، ومن هذا المنطلق يأتي دور تنمية محور إقليم قناة السويس ليكون مركزا لوجيستيا للسفن والبضائع يخدم طريق الحرير.



يوجد حاليا العديد من الإستثمارات الصينية والتي تعمل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ البحرالأحمر، ومنذ إقامة المنطقة الإقتصادية ازدادت هذه الإستثمارات إلى مايقرب من خمسة مليارات دولار وبلغ حجم التبادل التجارى 11 مليار دولار،

ومن جهة أخري تم الإتفاق على توقيع الإتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين المنطقة الإقتصادية لقناة السويس والتحالف الصيني المكون من مؤسسة التمويل الصينية الأفريقية وبنك التنمية الصيني وميناء تشينداو وذلك لتطوير ميناء السخنة، باإلضافة إلى وجود إستثمارات صينية لشركة تشاينا هاربو ر في مجال تداول الحاويات بالموانىء المصري.