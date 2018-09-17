الدراسة تكشف أن وقائع الاختراق جرت في عام 2017 بالشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا





المال- خاص

أظهر تقرير حديث أعدته شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية بالاستناد على دراسة بحثية أجرتها بالتعاون مع B2B International أن حوادث اختراق البيانات في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا أدّت العام الماضي في 25% من الحالات إلى فقدان عاملين في تلك الشركات وظائفهم.

ووجد التقرير المعنون "المخاطر والمكافآت في حماية البيانات الشخصية بين ازدهار البيانات ودمارها" أن حوادث اختراق البيانات في إحدى الشركات قد تُحدث تغييراً في حيوات كل من عملائها وموظفيها. فقد أظهرت الدراسة أن 45% من الشركات في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا حصل فيها حادث اختراق أمني واحد على الأقل خلال العام الماضي. كما وجدت الدراسة أن موظفين معنيين بتلك الحوادث، وبعضهم من المستوى التنفيذي، قد خسروا وظائفهم.

ويشير التقرير إلى إن 91% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لديها على الأقل شكل من أشكال سياسة أمن البيانات والتوافق، ومع ذلك، فإن سياسة الخصوصية نفسها لا تقدّم ضماناً بأن البيانات سيتم التعامل معها بطريقة مناسبة.

وقال دميتري أليشين، نائب الرئيس لتسويق المنتجات لدى كاسبرسكي لاب، في معرض تعليقه على التقرير، إن العواقب الوخيمة المترتبة على حوادث اختراق البيانات على المستوى المؤسسي "يمكن أن تمتدّ لتترك تأثيراً شخصياً في حياة الموظفين المعنيين، سواء كانوا عملاء أو موظفين فشلوا في حماية البيانات"،

وأشار إلى أن هذا التقرير "يدقّ ناقوس الخطر وينبّه إلى التداعيات التي يخلّفها سوء إدارة الأمن الإلكتروني في واقع الحياة، وأنه في الحقيقة ينبغي أن يكون في بؤرة اهتمام الجميع بلا استثناء"

وأضاف: "من المهم أن تُولي الشركات اهتماماً أكبر باستراتيجيات حماية البيانات لديها، في ظلّ التداول المتزايد للبيانات على الأجهزة وتعاظم حركتها وتناقلها عبر السحابة، لا سيما بوجود أنظمة فاعلة مثل النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة".A