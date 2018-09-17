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رياضة
4 لقاءات فى مستهل الجولة السابعة للدورى
الإثنين 17 سبتمبر 2018 04:42 م
4 لقاءات فى مستهل الجولة السابعة للدورى
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4 لقاءات فى مستهل الجولة السابعة للدورى
على المصرى
تنطلق اليوم الاثنين، لقاءات الجولة السابعة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، حيث تقام أربعة مباريات، فيلعب الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربى، على ستاد الإسكندرية، فى السادسة مساءا، وفى نفس التوقيت، يستضيف بتروجت نظيره الداخلية، على ستاد السويس الجديد.
وتقام مباراتان فى التاسعة مساءا، حيث يلتقى مصر المقاصة مع حرس الحدود، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بمنشية البكرى، ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون العرب، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
وتلعب غدا الثلاثاء، مباراتين، حيث يحل الإسماعيلى ضيفا على طلائع الجيش، فى الثالثة والنصف عصرا، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بمنشية البكرى
ويستضيف سموحة الزمالك، فى السادسة مساءا، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.
وتختتم مباريات الجولة، يوم الأربعاء بلقاء النجوم مع وادي دجلة، فى التاسعة مساءا على ستاد بتروسبورت.
وتأجلت مباراة الأهلي مع الجونة، إلى أجل غير مسمى، نظرا لخوض أبناء القلعة الحمراء مواجهة حوريا كوناكرى الغيني، في إياب دور الثمانية، لدورى أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل بالقاهرة.
كما تأجلت مباراة إنبي مع المصري، لإنشغال الفريق البورسعيدى، بمباراتى دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، مع اتحاد العاصمة الجزائري.
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