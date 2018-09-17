ننشر تشكيل المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر

ياسمين فواز



حصلت "المال" على التشكيل النهائي لأعضاء المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" عقب فوز عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة الائتلاف بالتزكية.



وتضمن التشكيل عضوية كل من ابتسام أبو رحاب وعبله الهوارى وأحمد اسماعيل وأحمد البعلي وعلاء والي، وحسام العمدة وأشرف الشريف ووائل الطحان و يوسف الشاذلي ومحمد الحصي وأحمد زايد و ممدوح ملقد وغيرهم من النواب.

