مروة العيوطي ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيرا بالشرق الأوسط

مروة العيوطي

المال – خاص :



أعلنت مؤسسة "فوربس" عن قائمة السيدات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2018، والتي تتضمن أكثر 100 سيدة ممن قمن بأداء أدوار جوهرية في القطاعات الاقتصادية والمالية المختلفة.



واختارت فوربس، السيدة مروة العيوطي نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنج مصر للشؤون المالية ،لتنجح "العيوطي" في الحفاظ على مكانها ضمن القائمة للمرة الرابعة على التوالي.



وكانت مروة العيوطي، التحقت بشركة اورنج مصر مطلع إبريل 2018، لتتولى الإشراف على القطاع المالي من خلال منصبها كنائب للرئيس التنفيذي للشؤون المالية.



ونجحت خلال الأشهر القليلة الماضية في تحقيق نجاحات كبيرة داخل الشركة مما أسهم في تحسين الوضع المالي لها داخل السوق، حيث تمتلك "العيوطي" خبرات عملية كبيرة جمعتها على مدار السنوات الماضية.



وتعتمد "فوربس" خلال اختياراتها على عدة عوامل، منها إيرادات الشركة التي تعمل بها الشخصية، ومدى أهمية المنصب الذي تشغله، وعدد سنوات الخبرة، لذلك حافظت مروة العيوطي على تواجدها بالقائمة نظرا لنجاحها في أداء مهام وظيفتها داخل اورنج مصر.











