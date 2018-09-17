أسعار أكثر الأسهم تراجعًا بجلسة الإثنين 17 سبتمبر

البورصة المصرية

أسماء السيد



تنشر "المال" أسعار أكثر الأسهم تراجعًا بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين 17 سبتمبر .



وجاءت الأسهم كالتالي أولا سهم "الشروق الحديثة للطباعة والتغليف" الذي تصدر قائمة الأسهم الهابطة بقيمة 22.36 جنيه، والأهرام للطباعة والتغليف بقيمة 9.22 جنيه، و"أسمنت سيناء" بـ10.20 جنيه.



وجاء سهم "القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية" ضمن الاسهم بقيمة 3.30 جنيه، وأخيرًا "القاهرة للدواجن" عند سعر 6.08 جنيه.



واختتمت البورصة تعاملات اليوم على تراجع جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي 0.71% عند 14650 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 1.3% عند 723 نقطة، كما تراجع متساوي الأوزان بـ 0.91% عند 2336 نقطة ونظيره الأوسع نطاقًا بـ 1.1% عند 1843 نقطة.

