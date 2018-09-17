EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أسعار أكثر الأسهم تراجعًا بجلسة الإثنين 17 سبتمبر
الإثنين 17 سبتمبر 2018 07:20 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
لعنة التلاعبات تصيب البورصة بهبوط حاد
لجنة خبراء قضية تلاعبات البورصة توضح موقف حسين الشربينى
قضية تلاعبات البورصة : 4.2 مليون دولار حصة جمال مبارك من بيع أسهم البنك الوطنى
البورصة المصرية
أسماء السيد
تنشر "المال" أسعار أكثر الأسهم تراجعًا بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين 17 سبتمبر .
وجاءت الأسهم كالتالي أولا سهم "الشروق الحديثة للطباعة والتغليف" الذي تصدر قائمة الأسهم الهابطة بقيمة 22.36 جنيه، والأهرام للطباعة والتغليف بقيمة 9.22 جنيه، و"أسمنت سيناء" بـ10.20 جنيه.
وجاء سهم "القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية" ضمن الاسهم بقيمة 3.30 جنيه، وأخيرًا "القاهرة للدواجن" عند سعر 6.08 جنيه.
واختتمت البورصة تعاملات اليوم على تراجع جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي 0.71% عند 14650 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 1.3% عند 723 نقطة، كما تراجع متساوي الأوزان بـ 0.91% عند 2336 نقطة ونظيره الأوسع نطاقًا بـ 1.1% عند 1843 نقطة.
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا