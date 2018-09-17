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بورصة وشركات
سهم الحديد والصلب يهبط 6% بالتزامن مع تصريحات وزير قطاع الأعمال
الإثنين 17 سبتمبر 2018 06:18 م
شركة الحديد والصلب
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شركة الحديد والصلب
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هشام توفيق يصف موقف الشركة بالسيئ
منى عبدالباري
شهد سهم شركة الحديد والصلب المصرية تراجعات تجاوزت الـ6% اليوم، بعد تصريحات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق حول موقف الشركة الذي وصفه بالسيئ.
وتراجع سهم الشركة في ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بنسبة 6.18%، ليغلق عند مستوى 5.01 جنيه، بإجمالي تداولات 7 ملايين جنيه، من خلال التعامل على كمية 1.5 مليون ورقة مالية، في حين هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0.8%.
وكان وزير قطاع الأعمال قال في تصريحات اليوم إن تقرير شركة تاتا ستيل الأوكرانية حول رفع نسبة الحديد في الخام المستخدم في الصناعة، سيتم تسلمه أواخر أكتوب المقبل.
ولفت إلى أن تقرير الشركة الأوكرانية الأخير عن شركة الحديد والصلب، كان غير مطمئنًا لأن وضع الشركة اختلف عن وضعها سابقا وقت دراسة 2014.
وتعاني شركة الحديد والصلب من خسائر كبيرة، ومديونيات ضخمة تقدر قيمتها بـ4 مليارات جنيه لوزارتي البترول والكهرباء بمفردهما.
ومنذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تداولات اليوم الاثنين خسر سهم الشركة نحو 42%، من مستوى 8.61 جنيه، إلى 5.01 جنيه.
ووفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية مدحت نافع لـ"المال" فإن هناك توجهًا لإقالة الشركة المتعثرة، وذلك عن طريق لرفع الطاقة الإنتاجية من 130 ألف طن سنويا لتصل إلى 400 ألف طن فى العام.
وستتم زيادة الإنتاج من خلال توفير الفحم الكوك وتشغيل الغلاية رقم واحد التى يتم تأهيلها حاليا، كما أن فرن رقم 3 مجهزة وعلى وشك العودة للعمل بعد عملية التطوير الأخيرة.
وأكد نافع أن "الشركة تمكنت من توفير استهلاكها من الطاقة إلى 25 مليون جنيه حاليًّا مقارنة بـ65 مليون جنيه في السابق، بسبب أخطاء الإدارة السابقة للشركة، حيث تم تشكيل لجان متابعة للاستهلاك اليومي".
وفقًا لنافع تتطلب عملية إيقاف خسائر الحديد والصلب عدة مسارات يأتي على رأسها تحسين تركيز المادة الخام وتنقية الشوائب بأقل تكلفة من المناجم والمحاجر، وتأهيل المصنع القديم والاعتماد على الوحدات الاقتصادية به وهي حالتها جيدة بقدر الإمكان، والاستفادة من أصول الشركة على صعيد الطاقة البشرية، وأيضًا الأصول العقارية التي يمكن توظيفها لسداد المديونيات التاريخية للشركة، ومشاركة القطاع الخاص كبديل تمويلى لتنمية الموارد.
وأضاف أنه يجري حاليا العمل على كل هذه المحاور بشكل سريع، لافتا إلى أن القيادة السياسية العليا تتابع الملف بشكل شبه يومى.
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