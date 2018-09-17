25 شركة تسرد قصص نجاح الاستثمار في مصر

سحر نصر جديد

أحمد عاشور ومدحت إسماعيل:



أعلن نحو 25 شركة من آسيا وأوروبا وأمريكا بعرض قصص نجاحهم فى الاستثمار فى مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.



إلى ذلك قال حامد عز الدين، العضو المنتدب لشركة إيماك للتجارة، إحدى شركات مجموعة الخرافي- مصر الكويتية: إن المجموعة ستضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم في دعم نشاط المؤسسة، خاصة في مجالي السياحة والبنية التحتية، ما دفع الشركة لتمويل توسعات بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.



وقال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إن لا أحد من المستثمرين يستطيع أن ينكر الطفرة الحادثة في مجال الاستثمار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة مثل "دستور اقتصادي" يعتمد عليه مستقبل الاقتصاد.



وأعلن اأحمد أبو هشيمة، أن قانون الاستثمار الجديد والتشريعات الاستثمارية الأخرى وحل أزمة الطاقة ساهم في توسع الشركة بقيمة 18 مليار جنيه، لإنشاء 6 مصانع مواد بناء في محافظة سوهاج، على رأسها مصنع إسمنت باستثمارات 6 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلى تشغيل 3 خطوط درفلة جديدة بمصانع مجموعة حديد المصريين تنتج 2 مليون طن، وإضافة خط إنتاج حديد مختزل بمصنع المجموعة بالعين السخنة.



وقال إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، إن الشركة ضخت 20 مليون دولار لإنشاء مصنع السكر الجديد في منطقة غرب المنيا خلال العام المالى الماضى، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف طن في العام، ما يمثل 70% من حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في مصر.



وأشاد المستثمر عبد الوهاب صالح الراجحي، رئيس مجموعة الراجحي السعودية، بالخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وعلى رأسها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات دفعت شركة زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقاري، التابعة للمجموعة، لزيادة استثماراتها في مصر، بقيمة 150 مليون جنيه، ضمن خطتها لتعظيم استثماراتها إلى 2 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات المقبلة.



وقال محمد الحوت، المدير التنفيذي لشركة "GLC" اللبنانية للدهانات، إن خطة الشركة التوسيعية القادمة تتمثل في اتخاذ مصر بوابة للتصدير للسوق الإفريقية، من خلال موقعها الاستراتيجي والاتفاقيات الموقعة مع الدول المختلفة، وذلك بعد ان قامت بضخ 120 مليون جنيه استثمارات في العام الماضي، متابعا أن مصر تشهد انطلاقة في السوق العقارية، وإقامة العديد من المشروعات الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.



وذكر المهندس بلال الشعبى، العضو المنتدب لشركة ينا القابضة المغربية، أن شركته قام بضخ استثمارات بقيمة 330 مليون جنيه ضمن مشروعين للشركة فى مصر.



وقال محفوظ علي سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة أرما للزيوت اليمينية، إن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بزيادة خطوط تكرير وتعبئة الزيوت لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للزيوت باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية والجودة العالية في تكرير وصناعة الزيوت، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ومنظومة التموين الحديثة بمصر، مشيرا إلى أنه قام بضخ استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه خلال العام الماضى فى مصر.



ورحبت باب جلال، المدير المالى لمجموعة شركات يونيليفر- مشرق البريطانية، بإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لمسابقة اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن شركته تقوم بتحسين حياة أكثر من مليون ونصف شخص سنويًا، من خلال برامج التوعية والرعاية، خاصة بالمدارس، كما تتبنى المؤسسة مشروعين لتوفير ٦٠٠ فرصة عمل من خلال مشروعي زينب وسفير وهما من المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة والشباب، لتوفير فرص حقيقية للشباب والمرأة، هذا بالإضافة إلى نجاحها في رفع صادرات الشركة من مشروعاتها بمصر خلال عام 2017 بنسبة 90% لتسجل نحو 100 مليون دولار، نتيجة التوسعات في حجم وخطوط الإنتاج التي قامت بها الشركة بقيمة 10 ملايين دولار العام الماضي، استغلالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.



وقال إيمانويل ساجلس، المدير العام لشركة لكناوف الالمانية، إن الشركة منذ تأسيسها في عام 1998، لتكون موزعًا للمنتجات الألمانية، نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ما دفعها في عام 2003، إلى تكوين مجموعة كناوف مصر باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة تمتلك سوقها الخاص، الذي يشهد توسعات يومًا بعد يوم في مجال منتجات البناء من الحوائط الجافة، وقررت الشركة استثمار 10 ملايين دولار في العام الماضى لتعزيز وجودها في واحد من أكثر الأسواق نموًا في العالم.



وأشار أحمد الفخرانى، المستشار القانونى للشركة المصرية الألمانية للبورسلين، إلي إن الشركة قامت العام الماضي بتوسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، تُقدر بـ20 مليون دولار، والتي أسهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 21 ألف طن سنويًا، بدلًا من 16 ألف طن، وزيادة الأيدي العاملة المصرية بالشركة.



وقال المهندس شريف عبد الفتاح، نائب الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك الفرنسية فى مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، إن شركته قامت بضخ استثمارات تُقدر بـ 20 مليون يورو، وزيادة طاقة مصنع شنايدر إليكتريك الإقليمي بنسبة 100%، وهو يعد من أكبر المصانع التي تمتلكها الشركة والأول في إنتاج لوحات توزيع الكهرباء على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى توصيل التيار المُنتج من الطاقة الشمسية إلى عدد من التجمعات البدوية في سيناء والصحراء الغربية، من منطلق مسئولية الشركة المجتمعية، كما تساهم “شنايدر إليكتريك” في مجمع الطاقة الشمسية العملاق في مدينة بنبان بمحافظة أسوان، المشروع الأكبر عالميا في مجال الطاقة الشمسية وهو ما يعد قصة نجاح مصرية فى هذا المجال.



وذكر بنو جوليا، رئيس شركة لوريال الفرنسية، أنه تم تخصيص 50 مليون يورو لانشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزا للتصدير الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



وأعلن انيكولاس كاتشاروف، العضو المنتدب لشركة أديسون الايطالية الايطالية، المتخصصة في مجال الاستخراجات البترولية والغازية، أن استثمارات شركته في مصر بلغت 2.8 مليار دولار، منها 250 مليون دولار في العام المالي الماضي فقط، مؤكدًا أن مصر ستتحول إلى أكبر مركز إقليمي للطاقة، ومشيرًا إلى رغبة الشركة في تنمية أعمالها في مجالات نقل وتداول الغاز، خاصة بعد تحرير سوق الغاز والطاقة في مصر وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وأن شركته ستقوم بنقل التكنولوجيا والخبرات في هذا المجال إلى مصر.



وقال فاسيليوس ديمتريديس، المدير العام لشركة دريدجنج المصرية اليونانية، إن شركته تقوم باستثمار 1.5 مليار جنيه في مجال حفر وتعميق الموانئ المصرية، ضمن خطة الحكومة المصرية لجعل قناة السويس ضمن أهم المحاور اللوجستية حول العالم.



وأشار أحمد الحراكى، مدير مصنع شركة مارس ريجلي الأمريكية في مصر، إلى إن الشركة قامت بتوسعات بقيمة مليار جنيه في فبراير الماضي، وأضافت خطي إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها في مصر ملياري جنيه، ما ساهم في مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، ما منح لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.



وقال الدكتور أحمد خليل، المدير العام لشركة جونسون أند جونسون الامريكية لمستحضرات التجميل، إن شركته وجدت في الاصلاحات التشريعية تأكيد على قوة وثبات الاقتصاد المصري في المستقبل، ما حفزهم للتوسع في عمل واستثمارات الشركة بمصر.



وذكر أحمد علي، مدير السياسات لشركة أوبر عن شمال افريقيا الامريكية، إن قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر هذا العام، مثل انتصار لأطراف العمل، من مستخدم الخدمة والشركات ومقدم الخدمة، ما أكد وجهة نظر الشركة في إن السوق المصري سيكون ضمن الأكثر نموًا في استهلاك خدماتها، ولذلك قامت الشركة بضخ 20 مليون دولار لتنمية أعمالها ومن شأن هذه القوانين اثرا ايجابيا على البيئة الإستثمارية في مصر والذي نتج عنه إعلان خطتنا الجديدة وهي ضخ 100 مليون دولار على مدار الخمس سنوات القادمة.



وقال أحمد ترك، المدير العام لشركة كارجيل الأمريكية بمصر، إنها بدأت في 2018 بتزويد السوق المصري بكُسب وزيت فول الصويا، وتمتلك الشركة حاليًا الشركة الوطنية للزيوت النباتية ومصنع الاستخلاص في منطقة برج العرب بالإسكندرية، بعد ضخها 150 مليون دولار استثمارات في عام 2017/ 2018.



وأعلن كارلوس جونزالز، رئيس مجلس إدارة سيمكس مصر المكسيكية، عن قرب إنتاج الشركة لنوع جديد من الإسمنت صديق للبيئة، ويخرج غازات كربونية بنسبة 15 – 20% وبه أقل نسبة أتربة، بعد أن تم ضخ استثمارات بلغت 12 مليون دولار لإنشاء منظومة الوقود البديل من خلال إنشاء ثلاث وحدات لمعالجة وفرز المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا بطاقة سنوية تُقدر بنحو 120 ألف طن.



وقال دون كواك الرئيس التنفيذي لشركة إل جي الكورية للإلكترونيات بمصر، إن الشركة تنفذ استراتيجية توسعية في السوق المصرية على صعيدي السوق المحلية والتصديرية من خلال التركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة للشركة في مصر العام الماضي نحو 80 مليون دولار تم ضخها كزيادة في رأسمال الشركة.



وأكد بى اس جيرمان، رئيس مجلس إدارة شركة تى سى أى سانمار الهندية للكيماويات بمصر، إن المستثمرين في جميع أنحاء العالم، سيجدون مصر أكثر جاذبية للاستثمار، وذكر أن من أهم العناصر الجاذبة لأي مستثمر في مصر هو وجود سوق ضخمة وممتدة النمو، مشيدًا بقانون الاستثمار الذي تم تفعيله وكذلك الدعم الذي يُقدم للمستثمرين ليتحركوا قدمًا في تنفيذ جدول أعمالهم وخططهم، ولهذا ضخت الشركة استثمارات بقيمة 280 مليون دولار في العام المالي الماضي.



وقال جانج وينشاو، رئيس مجلس إدارة شركة جوشي الصينية لإنتاج الفايبر جلاس، إن الشركة ضخت استثمارات جديدة بقيمة 150 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مراحل إنتاج الفايبر جلاس في مصر، وانتهت بالفعل من عمليات الإنشاء وبدء التشغيل الفعلي منذ أيام، وتنتج الشركة نحو 200 ألف طن سنوياً، وتتيح ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة.



وقال يو شيويه فنج، رئيس مجلس إدارة شركة أنجل ييست إيجيبت الصينية، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قد هيئت للشركة لاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 52 مليون دولار، لزيادة إنتاج الشركة من الخميرة الجافة والتي يتم تصديرها، وإطلاق منتج مستخلص الخميرة، وهو دعم صعب أن يحصل عليه المستثمر في أي مكان أخر بالعالم.



وذكر محمد عامر، المدير المالي لشركة "سكاتك سولار" النرويجية، إن استثمارات الشركة بلغت 500 مليون دولار حتى الأن، وتنوي الشركة ضخ 200 مليون دولار أخرى في 2019، لاستغلال مخطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.



وقال لارس كرستنسين، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للملاحة، إن الشركة العالمية تستعد للقيام بجولة تسويقيه تنطلق أكتوبر المقبل، لجذب تحالفات ملاحية للموانئ المصرية، خاصة شرق بورسعيد، وتشمل الجولة زيارة عدد من دول شرق آسيا، التي توجد بها المقار الرئيسية والمكاتب التنفيذية لأهم وأكبر الخطوط الملاحية العالمية.



وقال مسعود عبد المجيد، المدير التنفيذي، لمؤسسة الحكمة الاردنية، أكبر شركة أدوية أردنية ـ بريطانية، والتي تمتلك 3 مصانع في مصر، ويعمل بها 1500 موظف، مضيفا أن المؤشرات تؤكد أن قطاع الأدوية أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر خلال الأعوام المُقبلة.فى مؤتمر عالمى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى..اكبر الشركات المستثمرة فى مصر من انحاء العالم تعلن قصص نجاحها وضخ استثمارات جديدة.