وزير التموين: التعاقد على مليون طن أرز فيتنامي

أرز

محمد مجدي



قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، إن الوزارة بدأت فى استلام الأزر من الموردين بمتوسط سعر يتراوح من 4600 إلى 4700 جنيه للطن للأرز عريض الحبة



وأضاف الوزير في مؤتمر بالوزارة: "سيتسلم المزارعون مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة".



وتابع: "لن يسمح بتداول الأرز لمجرد التخزين".



وأشار إلى أنه مع حرية السوق والتجارة وليس مع خلق أزمات.



وشدد على أنه سيتم مصادرة البضاعة بناء على القوانين التجارية للمخالفين.



وقال إن سعر كيلو الأرز للمستهلك بسعر يتراوح من 8 إلى 8.5 جنيه للكيلو.



ولفت المصيلحي إلى أن الوزارة تسعى إلى تكوين مخزون استراتيجي من الانتاج المحلي أولا والاستيراد، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الفيتنامي على توريد نحو مليون طن.



