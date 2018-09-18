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استثمار
وزيرة الاستثمار تطلق مسابقة المسئولية المجتمعية بين الشركات
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 10:12 ص
الشركات العقارية
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الشركات العقارية
أحمد عاشور ومدحت إسماعيل
أعلنت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، عن إطلاق مسابقة اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية، الهادفة الي إعداد قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بمجالات المسئولية المجتمعية سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم أو مجالات التدريب والبحث العلمي.
وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي منعقد حالياً بوزارة الاستثمار، إنه لأول مرة ينص قانون الاستثمار على المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بتخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحها السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري، لهذا قررت الوزارة عمل مسابقة لأفضل المشروعات التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية.
وذكرت الوزيرة أن المسؤولية المجتمعية للشركات، هي أول مبادرة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لتشجيع الشركات على تنفيذها في مشروعات في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية ودعم التعليم والتدريب والبحث العلمي والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين.
وأوضحت نصر أنه سيتم تصنيف الشركات المتقدمة وفقا لحجم رأس المال واختيار عشر شركات فائزة وفقا لمعايير تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية وتتماشي مع أفضل الممارسات الدولية للمسئولية المجتمعية سواء البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة، وبما يتماشى مع مناخ الأعمال المصري ومتطلبات التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وأعلنت نصر أنه سيتم منح الشركات الفائزة مجموعة من الحوافز الإجرائية تشمل، تنظيم حفل لتوزيع جوائز وشهادات تقدير للفائزة تتم تغطيتها إعلامياً، و نشر أسماء الشركات الفائزة على موقع الوزارة والهيئة متضمناً صور حفل توزيع الجوائز، مع وضع رابط لموقع كل شركة فائزة، إلي جانب توفير مسئول اتصال في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة (ISC) لتلبية احتياجات الفائزة والسعي لإنهاء إجراءاتها بشكل سريع وفعال.
وتابعت: سيتم توفير مسئول اتصال في وحدة حل مشاكل المستثمرين بالوزارة لحل مشكلات الشركات الفائزة بشكل سريع وفعال، وإرسال كافة المطبوعات الخاص بالوزارة والهيئة بريدياً لهذه الشركات وبشكل دوري، وستكون الأولوية في دعوة الفائزة لحضور كافة المؤتمرات المنعقدة تحت رعاية الهيئة أو الوزارة، الي جانب ترويج مطبوعات الشركات الفائزة في المؤتمرات التي تشارك بها الهيئة في الخارج كنماذج ناجحة للشركات العاملة بالاقتصاد المصري، وحضور ممثل عن الهيئة لأنشطة التوسع أو التجديد للفائزة مع الإشارة لذلك على موقع الهيئة والوزارة، هذا بالإضافة الى الحوافز الضريبية المنصوص عليها في القوانين الحاكمة لنشاطها.
من جانبها وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، شكرها للوزيرة علي حضورها المؤتمر، مشيرة إلي ان مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات تأتي في إطار النهوض بالاستثمارات ومساهمتها في المسؤولية المجتمعية.
ودعت وزيرة البيئة، المستثمرين بالعمل علي تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات، وتبنى تكنولوجيات لا تستهلك البيئة.
استثمار
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