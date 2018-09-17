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اقتصاد وأسواق

وزير المالية : استلفنا 2.5 تريليون جنيه خلال 7 سنوات

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
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مها أبوودن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاثنين، إن الدولة أنفقت على مدار السنوات السبع الماضية مصروفات جارية تتخطى مواردها، وهو ما دفعها  استلاف ما بين 2 إلى 2.5 تريليون جنيه.

وأشار الوزير ، خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية، اليوم إلى أن هذه المستويات القياسية من الاقتراض دفعت معدلات خدمة الدين إلى الارتفاع أيضا بشكل غير مسبوق. 

وأكد أن أعباء خدمة الدين تبلغ فى الموازنة الحالية 2018/2019 ، نحو 817 مليار جنيه مابين فوائد وأقساط ديون.

وأوضح وزير المالية أن الضرائب تمول 70%من الإيرادات العامة فيما تمثل الموارد الأخرى من أرباح ومساهمات وقناة السويس  نحو 25 %. 

وقال محمد معيط: "نفسنا ننفق من موارد حقيقية ونخفض من الاقتراض ونسبة العجز الذى نستهدف ألا يتخطى 440 مليار جنيه".  

وأضاف "ذلك لن يتحقق إلا من خلال إصلاح شديد وصراحة مع المجتمع حتى نتحمل سويا تبعات الخروج من الأزمة وإلا سنترك أجيال قادمة فى فقر إذا لم نقم بالإصلاح".

وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018 لنسبة 9.8% وتستهدف الوصول إلى 8.4% خلال العام المالي الحالي.

 
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