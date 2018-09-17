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استثمار
سحر نصر للمستثمرين: بتكلم باسمكم في مجلس الوزراء
الإثنين 17 سبتمبر 2018 03:56 م
سحر نصر
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سحر نصر
العام الماضي شهد زيادة 27 بالمئة العام الماضي والتوسعات في زيادة
أحمد عاشور
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الاثنين، على تشجيعها للمستثمرين والتحدث باسمهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في وزارة الاستثمار للإعلان عن شروط مسابقة المسؤولية المجتمعية للشركات؛ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورجال الأعمال وقيادات الوزارة.
وخاطب الوزيرة المستثمرين: "أنا بتكلم باسمكم في مجلس الوزراء"، في إشارة للعمل على تشجيع المستثمرين.
وأوضحت أن العام الماضي شهد زيادة بنسبة 27℅ مقارنة بالعام الماضي مع العلم أن الفترة الماضية شهدت زيادة في توسعات في المشروعات القائمة.
فيما قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر لديها قطاع خاص واعي لا يهدف للربح فقط؛ ولكن لديه مسؤلية مجتمعية مع الدولة.
وأعلنت وزيرة البيئة عن انعقاد مؤتمر الاستثمار والتنوع البيولوجي في مدينة شرم الشيخ يومي 14و15 نوفمبر المقبل لاستعراض المجالات الاستثمارية المحفزة لعمل القطاعةالخاص في مجال البيئة.
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