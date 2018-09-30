سحر نصر: إنشاء 7 مناطق حرة و8 فروع لمراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات



أحمد عاشور ومدحت اسماعيل:



قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، إنه تم إجراء تطوير شامل في عدد من المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، و

مدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط وشبين الكوم، ومعلنة إنشاء 7 مناطق حرة عامة في كل من مناطق "نويبع، و "المنيا"، و"الحرفيين بالجيزة والاسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة وكفر الشيخ وجمصة بالدقهلية.



وأكدت الوزيرة، أن انشاء منطقة حرة فى نويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها، ومشيرة بأن منطقة المنيا ستخصص للصناعات النسيجية، لمواكبة التوسع في مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم افضل خدمة للمستثمر، لافتة إلى أن آخر منطقة حرة تم إنشاؤها في مصر كانت عام 2005 ، الأمر الذي دفع الوزارة للتوسع بشكل كبير في إنشاء المناطق الحرة في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد.





وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بوزارة الاستثمار، أنه جار إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية، وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء 12 منطقة مناطق استثمارية منهم 3 فى القليوبية وميت غمر فى الدقهلية، وأرض الصف فى الجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر بالقاهرة، والسويس والاسماعيلية فى امتداد المنطقة الحرة، وشمال سيناء واسوان.





