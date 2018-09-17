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نقل وملاحة
الغرف التجارية: التبادل العربي الصيني سجل 192 مليار دولار فى 2017
الإثنين 17 سبتمبر 2018 03:53 م
أحمد الوكيل حديث
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أحمد الوكيل حديث
معتز محمود
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة لدول البحر المتوسط، رئيس اتحاد غرف التجارة الأفريقية، إن التبادل التجارى بين الصين والدول العربية بلغ 192 مليار دولار فى عام 2017.
وأضاف خلال مشاركته فى منتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن أهمية الوطن العربى ستتضاعف مع دخول موانئ جديدة، وازدواج قناة السويس وإنهاء طريق "الإسكندرية - كيب تاون".
وأشار الوكيل إلى أن الطريق البحرى لمبادرة الصين للحزام سيمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس والبحر الأبيض المتوسط، ما يخلق فرصا واعدة فى مجال النقل واللوجيستيات والصناعة والتجارة للعديد من الدول العربية.
وطرح رئيس اتحاد غرف التجارة لدول البحر المتوسط، رئيس اتحاد غرف التجارة الأفريقية، عدة مبادرات خلال كلمته، أبرزها الاستثمار فى فى الموانئ المحورية بالبحرين الأبيض والأحمر، وكذلك الاستثمار فى خطوط الربط العربى ومحطات الكهرباء، والاستثمار فى أنابيب الغاز والبترول والأهم هو الاستثمار فى الموارد البشرية.
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