وزيرة الاستثمار: الشركات التي تأسست العام الماضي وفرت 60 ألف فرصة عمل

جاءت تصريحات الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر وزارة الاستثمار، لإطلاق مسابقة المسئوولية المجتمعية بين الشركات، وإعلان حصاد استثمارات 2018،2017.

قال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدوي، إن الشركات التي تم تأسيسها في العام المالي الماضي 2017ـ2018، وفرت حوالي 60 ألف وظيفة، وإن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على النسبة الأكبر من عمليات تأسيس الشركات الجديدة خلال العام المالي 2017ـ2018، بنسبة استحوذ على 65% من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، بينما احتل إقليم الوجه القبلي المركز الثاني، واستحوذ على 22.6% من من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، مشيرة إلى الحوافز الكبيرة التي منحها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في صعيد مصر ساهمت فى زيادة روؤس الأموال فى الوجه القبلى.وارتفع عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017، حيث بلغ عدد الشركات التي شهدت توسعات في العام المالي 2017/ 2018 حوالي 3478 شركة.وأكدت الوزيرة أن مركز خدمات الاستثمار يقدم خدماته لكافة أحجام الشركات من كل شرائح رأس المال، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العملاقة والمليارية، موزعة على أكثر من 154 ألف شركة في القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والتمويلية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشارت إلى خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، التى تسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.



