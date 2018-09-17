شريف عمر :





علمت "المال" أن اجمالى طلبات الشراء المقدمة فى الاكتتاب العام، لطرح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بلغت 1.011 مليون سهم، تمثل 7.2% من إجمالى الأسهم المخصصة للطرح العام، والبالغة 14 مليون سهم، وذلك قبل 6 جلسات عمل من إنهاء فترة الاكتتاب بجلسة 25 سبتمبر الحالى.





ووفقاً لشاشة سوق الصفقات الخاصة فى البورصة فإن عدد طلبات الشراء تم تسجيلها على عدد 20 عملية تداول.





وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت مطلع الشهر الجارى على سير القاهرة للاستثمار فى طرح 207 مليون سهم تمثل 37.84% من أسهمها فى البورصة، بحصيلة متوقعة 1.7 مليار جنيه، على أن يتم فتح المجال لتلقى طلبات المشاركة فى الطرح فى الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الحالى.





وأعلنت شركة جرانت ثورنتون المستشار المالى المستقل أن القيمة العادلة لسهم القاهرة بلغت 6.30 جنيه، فيما تم تقييم كامل أصول الشركة بنحو 3.499 مليار جنيه، بينما تسيطر شركة سوشيال امباكت على 85.33% من رأسمال الشركة، ويتعهد باستخدام 100 مليون جنيه من حصيلة الطرح فى صورة زيادة رأسمال بعد اتمام عملية الاكتتاب.





وخلال الشهور التسع الأولى من العام المالى الحالى، حققت المجموعة ايرادات بقيمة 487.9 مليون جنيه ، فيما بلغت الرباح قبل الفوائد والضريبة والدين نحو 258.4 مليون جنيه، بينما حققت صافى ربح وصل الى 165.4 مليون جنيه.





وتتولى المجموعة المالية هيرمس، مهام المنسق العالمى ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية للطرح داخليا، ومكتب وايت آند كيس مهام الاستشارات القانونية خارجيا، بجانب مكتب GIDE العالمى للاستشارات القانونية.





وأكدت الشركة أنها ستوظف حصيلة الطرح فى تمويل توسعاتها فى مجال التعليم، والمتمثلة فى انشاء 7 كليات جديدة بجامعة بدر، بجانب انشاء 4 مدارس جديدة لتضاف الى المدارس الـ 19 القائمة.





وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية وتمتلك سلاسل مدارس فيوتشر للغات بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.