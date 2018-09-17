وزير الكهرباء: نواصل الجهود لإطلاق البرنامج النووي السلمي

المحطة النووية

عمر سالم



أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر تواصل الجهود لإطلاق البرنامج النووي السلمي



جاء ذلك خلال كلمة مصر أثناء مشاركته في الدورة رقم (62) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية



وتضمنت الكلمة التى ألقاها شاكر العديد من القضايا المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنها أن مصر تواصل جهودها لإطلاق برنامجها النووي السلمى لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة



وقال "مصر لا تزال على أن تستند رؤيتها إلى إنشاء إطار متكامل تشريعياً وفنياً تقوده وتشرف عليه كوادر وطنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية، وبما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال الفترة القادمة والمتمثلة في أربع وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحده، وذلك في إطار استراتيجية مصر نحو تنوع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة".



وأوضح أنه تم الإنتهاء من المفاوضات الجارية بين الجانبين المصرى والروسى حول النقاط الفنية والتمويلية والقانونية للعروض المقدمة من الجانب الروسى فيما يخص عقود الهندسة والتوريد والانشاء للمحطة النووية وتأمين توريد الوقود النووي، وتقديم الخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد، وقد تم توقيع تلك العقود، ودخلت حيز التنفيذ فى 11/12/2017.



وأشار إلى حرص مصر على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية في خدمة برامج الاستخدام السلمى للطاقة الذرية على المستوى الإقليمى والذى يشمل المجالين العربى والأفريقي وتم ذلك من خلال مشاركة مصر الجادة والفعالة في برامج التدريب والتأهيل والمشروعات البحثية المشتركة وذلك من خلال عضويتها في كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي (AFRA).



وأضاف أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وتشمل هذه الأنشطة مجالات الصحة والغذاء والزراعة والصناعة والموارد المائية والثروات المعدنية وغيرها.





