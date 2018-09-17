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نقل وملاحة
وزير النقل: ارتفاع تصنيف مصر للمركز 41 على مستوى الموانئ البحرية
الإثنين 17 سبتمبر 2018 03:45 م
ميناء دمياط 6
أخر الأخبار
ميناء دمياط 6
معتز محمود
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تصنيف مصر للموانئ البحرية ارتفع من المركز ٦١ إلى الـ ٤١ على مستوى العالم، لافتا الى أن هذا التحسن بالرغم من عدم انتهاء أعمال التطوير بالموانئ بعد.
وأضاف، خلال فاعليات منتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، أن الموانئ التابعة لوزارة النقل، وهى: الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر شهدت طفرة أدت لتحسين تصنيف مصر وترتيبها قبل حوالى ٤ أسابيع.
وأشار عرفات إلى أن التصنيف قد تحسن إلا أنه لا يزال فى حاجة لنوع من التكامل وهو النقل متعدد الوسائط، لافتا إلى أن ذلك لا يتم إلا عبر الموانئ البحرية والسكك الحديدية والموانئ البرية التى سيكون لها دور كبير فى النقل متعدد الوسائط.
وكشف وزير النقل أن وزارته تتعاون مع الأكاديمية البحرية حاليا لوضع إستراتيجية للموانئ حتى عام ٢٠٣٠ مما يدعم مصر كمعبر هام للدول العربية والأفريقية والأوربية.
وأكد عرفات أن ورشة العمل الحالية تستهدف الخروج بنتائج مبنية على دراسات علمية ورؤي جيدة للاستفادة منها، للوصول لقواعد علمية راسخة.
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