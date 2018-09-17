سحر نصر: 49 مليار جنيه رأسمال 20 ألف شركة تأسست العام الماضي

المصريون والاقتصاد



أحمد عاشور ومدحت اسماعيل:



أعلنت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، عن ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2017ـ 2018، بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017، إذ بلغت 20 ألف شركة



جاءت تصريحات " نصر"، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بوزارة الاستثمار للكشف عن حصاد استثمارات العام المالي 2017ـ2018، وإطلاق مسابقة المسئوولية المجتمعية بين الشركات.



وأوضحت أن رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي ارتفعت بنسبة 64.4% مقارنة بعام 201حيث بلغت 2017- 2018، برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالي 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017.



وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية.



وأشارت الوزيرة إلى أن موقع الخريطة الاستثمارية تلقى 825 طلب للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم.



