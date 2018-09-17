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سيـــاســة
انفراد | نص النظام الجديد لائتلاف دعم مصر بعد تعديله
الإثنين 17 سبتمبر 2018 03:42 م
البرلمان
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البرلمان
ياسمين فواز:
وافقت الجمعية العمومية لائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" فى اجتماعها اليوم الإثنين على التعديلات المقترحة على نظامه الأساسي.
وحصلت "المال" على النسخة الكاملة للتعديلات، والتى تتضمن إضافة ثلاثة مواد جديدة فى باب الأحكام الانتقالية والختامية تنظم عملية حل الائتلاف أو تعديل نظامه، وإضافة إلى تحديد مهام منصب الأمين العام داخل اللائحة، وغيرها من التعديلات التى أدخلت على ما يقرب من تسعة مواد أخرى ضمن اللائحة الداخلية.
وكشفت النسخة التى انفردت بها "المال" عن أن التعديلات الجديدة تنص على أن للجمعية العمومية وحدها الحق فى أن تقرر بأغلبية ثلثي عدد أعضائها بحل الائتلاف فى اجتماع غير عادى، ويصدر مشروع الحل بناء على اقتراج وموافقة ثلثي عدد أعضاء المكتب السياسي.
كما نصت التعديلات على "لرئيس الائتلاف والمكتب السياسي اقتراح تعديل حكم أو أكثر فى وثيقة الائتلاف أو نظامه الأساسي علي أن تعرض التعديلات بعد موافقة المكتب السياسي بأغلبية أعضائه الحاضرين".
وتسمح التعديلات الجديدة لأعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت عن طريق إرسال كتاب بذلك إلى الأمين العام، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المكتب السياسي عليها أو مضي 30 يوما على تقديمها أيهما أسبق.
وألزم النظام الجديد المعدل كل عضو بالائتلاف بدفع رسم عضوية سنوى مقداره 2000 جنيه قبل بداية دور الانعقاد العادى.
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