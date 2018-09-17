سحر نصر تكشف حصاد استثمارات العام المالي وإيجابيات تعديل الشريعات



أحمد عاشور ومدحت إسماعيل:



أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، عن حصاد الاستثمار خلال العام المالى 2017- 2018، وإطلاق مسابقة المسؤولية المجتمعية للشركات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.



وذكرت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بالوزارة، أن العام المالى 2017- 2108 شهد زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها أو التي قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التي قامت بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بشقيه التشريعي والتنفيذي.



وتابعت: تم إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين.

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، عن حصاد الاستثمار خلال العام المالى 2017- 2018، وإطلاق مسابقة المسؤولية المجتمعية للشركات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.وذكرت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بالوزارة، أن العام المالى 2017- 2108 شهد زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها أو التي قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التي قامت بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بشقيه التشريعي والتنفيذي.وتابعت: تم إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين.



ومن المقرر أن تعلن أكثر من 25 شركة من أكبر الشركات المستثمرة فى مصر من أوروبا وآسيا وأمريكا، فى المؤتمر الصحفى، عن قصص نجاح استثماراتها فى مصر وحجم الاستثمارات التى قامت بضخها خلال العام المالى 2017-2018، وخططها المستقبلية.

