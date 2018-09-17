البورصة تبحث مع صناديق عالمية تعزيز استثماراتها بالسوق

الصناديق في 7 مؤسسات دولية وتمتلك أصول مدارة بقيمة 4 تريليونات دولار





منى عبدالباري

عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اجتماعا، مع عدد من مديري صناديق الاستثمار العالمية في 7 مؤسسات دولية تمتلك أصول مدارة بقيمة 4 تريليونات دولار، لبحث سبل وآليات تعزيز استثماراتهم في سوق المال المصري.

واستعرض رئيس البورصة خلال اللقاء الذي دار أمس الأحد حزمة الإجراءات الإصلاحية التي شهدتها مصر مؤخرا، على المستوى المالي والنقدي والاستثماري والتشريعي، وخطة تطوير سوق الأوراق المالية المصري بما تتضمنه من استحداث منتجات وأدوات مالية جديدة.

وفي السياق ذاته، قال فريد، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، انعكست على معدلات النمو لتصعد إلى 5,4 % الربع الأخير من "2017-2018 "، كما عززت مشاركة القطاع الخاص وتراجع معدلات البطالة، فضلا عن استقرار سوق النقد الأجنبي.

وأشار أيضا إلى الخطة التي تنفذها البورصة حاليا بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة كفاءة وعمق السوق، مع تحسين بيئة التداول.

وذكر فريد أن صافي مشتريات الأجانب في البورصة منذ نوفمبر 2016، سجل قرابة 25 مليار جنيه في الأسهم والسندات.

ولفت رئيس البورصة، إلى أنه سيتم موافاة المؤسسات الاستثمارية الدولية بمستجدات المشهد الاقتصادي و أخر التطورات على مستوى سوق الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز استثماراتهم في مصر.